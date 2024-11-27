موقع وزارة العدل المصرية للاستعلام عن القضايا.. اعرف قضيتك وصلت فين؟

موقع وزارة العدل.. تسعى وزارة العدل المصرية إلى تسهيل الوصول إلى المعلومات القانونية للمواطنين، وتقديم خدمات إلكترونية حديثة تواكب التطور التكنولوجي. من أهم هذه الخدمات هو موقع الوزارة الذي يتيح للمواطنين الاستعلام عن حالة القضايا الخاصة بهم باستخدام الرقم القومي، مما يوفر عليهم الوقت والجهد في معرفة آخر مستجدات القضايا.

فمن خلال هذه الخدمة الرقمية، يمكن للمواطنين متابعة تقدم القضايا بشكل مباشر عبر الإنترنت، وذلك لتحقيق أقصى درجات الشفافية والراحة في الإجراءات القانونية، في هذا التقرير، ينشر موقع الموجز كافة التفاصيل المتعلقةعن موقع وزارة العدل المصرية للاستعلام عن القضايا،بالإضافة إلى كيفية الاستعلام عن قضيتك عبر الموقع الإلكتروني لوزارة العدل.

موقع وزارة العدل

موقع وزارة العدل

تقدم وزارة العدل المصرية خدمة الاستعلام عن القضايا ومتابعة موقف الدعوى عبر موقعها الرسمي ، حيث تتيح هذه الخدمة للمواطنين متابعة سير إجراءات القضايا الخاصة بهم بكل سهولة ويسر، دون الحاجة للذهاب إلى المحاكم.

خطوات الاستعلام عن موقف دعوى عبر موقع وزارة العدل المصرية

للاستعلام عن موقف دعوى، يمكن للمواطنين اتباع الخطوات التالية عبر موقع وزارة العدل:

الدخول إلى موقع وزارة العدل من هنا.

الضغط على "ابدأ الخدمة" لبدء عملية الاستعلام.

اختر ما إذا كانت الدعوى استئناف أو ابتدائي جزئي.

حدد المحكمة التي تنظر القضية.

اختر نوع الدعوى الذي يتعلق بالقضية.

أدخل السنة التي تم فيها رفع الدعوى.

ضع رقم الدعوى المتعلق بالقضية.

بعد إتمام جميع الخطوات السابقة، اضغط على كلمة "بحث" للحصول على نتيجة الاستعلام.

موقع وزارة العدل

خطوات الاستعلام عن قضية بالاسم والرقم القومي عبر البريد الإلكتروني

يمكنك الاستعلام عن قضية عبر البريد الإلكتروني لوزارة العدل باتباع الخطوات التالية:

إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى وزارة العدل على البريد الإلكتروني الرسمي للوزارة. إدخال اسم أحد الأطراف في القضية في نص الرسالة. إدخال رقم القضية المتعلق بالقضية. إدخال نوع القضية (مثل: مدني، جنائي، تجاري، إلخ). إرسال الرسالة إلى البريد الإلكتروني الخاص بوزارة العدل. بعد إرسال الرسالة، ستتلقى ردًا من وزارة العدل يتضمن حالة القضية.

الموقع الالكتروني لوزارة العدل

نتيجة الاستعلام عن القضايا بالطرق الرقمية المختلفة

عند الاستعلام عن قضية عبر أي من الطرق المتاحة (الموقع الإلكتروني، الموبايل، أو البريد الإلكتروني)، ستكون الإجابة شاملة لما يلي:

الرقم الفريد المخصص للقضية.

المحكمة التي تنظر في القضية.

تصنيف القضية (مدني، جنائي، إلخ).

تاريخ تقديم القضية.

مواعيد الجلسات المقبلة.

أي قرارات تم اتخاذها في القضية حتى اللحظة.

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