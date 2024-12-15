برنت التأمينات الاجتماعية.. رابط الاستعلام عن الرقم التأميني وبيانات المؤمن عليه

برنت التأمينات الاجتماعية هو مستند مهم يثبت مدة الاشتراك في التأمين الاجتماعية وأجر العامل كما أنه يحتوي على عدد من البيانات المهمة التي يحتاجها المواطن عند أغلب المعاملات الحكومية.

وتيسيرًا على المواطنين أتاحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية إمكانية الاستعلام عن برنت التأمينات بالمدد مجانًا عبر موقعها الإلكتروني، ويستعرض الموجز في السطور التالية رابط الاستعلام عن الرقم التأميني وبيانات المؤمن عليه.

التأمينات

طريقة الحصول على برنت التأمينات الاجتماعية

يمكن للمواطنين الحصول على برنت تأميني من خلال اتباع هذه الخطوات

الدخول لموقع هيئة التأمينات الاجتماعية من هنــــــــــا.

النقر على الاستعلام عن مدد الاشتراك في التأمين الاجتماعي والأجور الخاصة بكل مدة.

النقر على زر بدء الخدمة.

تسجيل الدخول أو انشئ حسابا جديدًا إذا كنت لا تملك حساب.

ثم ادخل البيانات المطلوبة بدقة.

ما هي البيانات المطلوب إدخالها للحصول على البرنت التأميني؟

1- الرقم القومي.

2- اسم الأم الأول.

3- النقر على أنا لست روبوت.

-4- ثم اضغط إرسال الطلب.

وانتظر حتى يظهر أمامك صفحة جديدة بها مدد الاشتراك في منظومة التأمينات الاجتماعية والأجور الخاصة بكل مدة.

خطوات الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي

يمكن للمواطنين الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي وذلك عن طريق

- ادخل على موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من هنا.

- اختر أيقونة الاستعلام عن الرقم التأميني.

- ثم اختر أيقونة بدء الخدمة.

- بعد ذلك ادخل البيانات المطلوبة.

- اضغط على أيقونة أنا لست روبوت.

- ثم اضغط على زر استعلام.

- يظهر أمامك الرقم التأميني.

أوضحت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أن خدمة الاستعلام عن البرنت التأميني أون لاين لا تُعد مستندا رسميًا يمكن الاعتداد به لكنه يُمكن المواطنون من الاطّلاع على المدد التأمينية واستخدامها بشكل مؤقت ضمن إجراءات التعيين الأولية.

وأشارت إلى أنه ولاستخراج برنت تأمينات مُعتمد مختوم بختم النسر يجب الذهاب إلى مكتب التأمينات في محيط محل الإقامة.

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