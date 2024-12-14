ظواهر غريبة عبارة عن هالة حمراء في سماء مصر وليبيا

ظهور ظواهر غريبة.. أعلن الدكتور محمود صلاح الباحث في علوم ما وراء الطبيعة، عن ظهور أحداث جديدة في العام الحالي خلال الأيام الماضية، موضحًا تواجد عدداً من الظواهر الغريبة التي ظهرت في سماء ليبيا، وهناك أيضًا أجسام غامضة تظهر في أمريكا، وهذا ماسيشرحه الموجز في السطور التالية.

ضوء غريب في سماء مصر وليبيا

مشروع خاص لهيئة بالولايات المتحدة الأمريكية

وأضاف الباحث في علوم ما وراء الطبيعة، في تصريحات تليفزيونية، أن ما تحدث عنه الكونجرس الأمريكي، بأن هناك أشياء غامضة تظهر في السماء، بالفعل تظهر والمواطنين في أمريكا حيث يقومون بتصويرها، مشيراً إلى أن أحد الأشخاص في الحكومة الأمريكية تحدث عما يظهر في سماء أمريكا اليوم وقالوا لا تعلم هل هذه الأشياء تابع لمشروع خاص تابع لهيئة بأمريكا، أم هذه الأشياء تخص جهة ما غريبة ومجهولة فقط، ومشيراً إلى أن الكافة ينتظر توضيح من الحكومة الأمريكية، لمعرفة حقيقة ما يتضح من ظواهر غريبة في السماء.

وعرض الدكتور محمود صلاح الباحث في علوم ما وراء الطبيعة، صورًا لأجسام غريبة لونها أحمر ظهرت في سماء القاهرة وليبيا خلال الأيام السابقة، وأن بعض المواطنين يبحثون عن هذه الظاهرة، قائلاً إنه على مدار الأيام الماضية ظهر جسم غريب في سماء مصر وفي سماء ليبيا، وأن هذا الشيء عبارة عن لون أحمر في السماء.

بقايا صواريخ

وأضاف الباحث في علوم ما وراء الطبيعة، تواجد بعض التفسيرات لهذا اللون، فالبعض قال إن هذا الأمر يعد عبارة عن مخلفات صواريخ فشلت في الاغنتقال من مكان لمكان، والبعض الأخر فسر ذلك بأنها تمثل كروات البلازمة، موكداً على أن هذه الأشياء غير مخيفة، وأنها عبارة عن ضوء أحمر فقط، وأن الجميع ينتظر تصريح من البحوث الفضائية عن هذا الحدث.

وأشار أيضاً إلى أن مثل هذه الأشياء تحدث عبر التاريخ، وأنها أمر طبيعي، يحدث في كافة دول العالم، وهذه ظواهر غريبة جوية، تحدث في السماء.

رأي نادي هواة الفلك بالدلتا

وأرجع شادي عبدالحفيظ الكاتب في علوم الفضاء ومؤسس نادي هواة الفلك بالدلتا، أسباب ظهور هذه الهالة في منشور كتبه على الصفحة الرسمية لنادي هواة الفلك، ومشيرًا إلى أنّها يمكن أن تكون ناتجة عن عرض ليزري في حفل ما، أو بقايا احتراق كويكب دخل الأرض، أو قد تكون أيضاً نوع من أنواع برق الغلاف الجوي العلوي، وهذا النوع من البرق يتباين تمامًا عن البرق الذي نعرفه، ويكون عادة ملون بألوان عدة ومنها اللون الذي ظهر واضحًا في الصور المتداولة، ومنه كذلك أيضاً أشكال عدة شجرية وكروية، خاصة أنّنا في موسم مناسب لتكون تلك الأشكال.

وقد قال شادي عبدالحفيظ أنّ هذا الجسم الغريب ما هو إلا فقط سحابة وقود، ناتجة من تجربة أو إطلاقات صاروخية، أو قمر صناعي، وهو ما ينطبق مع الشكل المتواجد في الصور، خاصة أنّها دائماً ما تظهر فجرًا، لأنّ الوقود ينطلق من تفريغ خزانات الوقود، فيعكس ذلك ضوء الشمس في أثناء الحركة، وحين يتمدد يُعطي ألوان الطيف وظواهر غريبة.

ظواهر وأجسام غريبة

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