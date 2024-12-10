بدء التحقيق.. العثور على جـ.ـثة طالب مذ.بوح في سمالوط بالمنيا

شهدت عزبة النواهي التابعة لقرية طرفا بمركز سمالوط غرب محافظة المنيا، حادثًا مأساويًا، حيث تم العثورعلى جثة طالب في العقد الأول من عمره، مذبوحًا في ظروف غامضة، وفيما يلي سنوضح لكم من خلال موقعنا الموجز القصة الكاملة لـ العثورعلى جثة طالب مذبوح في سمالوط بالمنيا.

جثة طالب مذبوح في سمالوط

إبلاغ الأجهزة الأمنية

وتلقى اللواء مجدي سالم، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارًا من مساعده اللواء أحمد الحيني، المشرف على مركز سمالوط، يفيد بتلقيه بلاغًا من أهالي القرية عن العثور على جثة طالب يبلغ من العمر 16 عامًا، في عزبة النواهي التابعة لقرية طرفا البحرية، مما تسبب في حالة من الذعر والحزن بين سكان المنطقة

ومن جانبها انتقلت الأجهزة الأمنية على الفور إلى مكان الحادث بمرافقة سيارة الإسعاف، وبدأت في معاينة الجريمة

تشريح جثمان المجني عليه

وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى سمالوط التخصصي، تحت تصرفات النيابة العامة وجاري معاينه النيابة والتي أمرت بندب مفتش صحة المركز والطب الشرعي للفحص ولتحديد أسباب الوفاة والتأكد من ملابسات الواقعة.

استعداء أهلى المجنى عليه

كما كثفت الأجهزة الأمنية جهودها لبدء التحقيقات، وتم استدعاء عدد من الأهالي القريبين من موقع الحادث لأخذ إفاداتهم، وفرض كردون امني محيط الواقعة.

مقتل طالب علي يد زملائه بالجيزة

وسبق وشهدت منطقة الجيزة جرائم بشعة أبرزهم وفاة طالب ثانوي وربة منزل علي يد زوجها ومن خلال هذا التقرير نستعرض تفاصيل هذه الجرائم.



تسببت دعابة ثقيلة بين ثلاثة أصدقاء في إمبابة بمصرع طالب ثانوي قام طالبان بتقييد صديقهما بحبل داخل محل، واعتديا عليه بالضرب بحجة المزاح، ثم تركاه وغادرا المكان،و أثناء محاولته فك الحبل، تعرض المجني عليه للسقوط وارتطمت رأسه بالأرض، ما أدى إلى وفاته على الفور.

القبض على المتهمين

تمكنت قوات الشرطة من القبض على المتهمين وتم تحرير محضر بالواقعة باشرت النيابة العامة التحقيقات لمعرفة المزيد من ملابسات الحادث.

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