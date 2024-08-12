كيفية الاستعلام عن الرقم التأميني وبيانات المؤمن عليه : الخطوات والأوراق

الاستعلام عن الرقم التأميني وبيانات المؤمن عليه .. يعتبر الرقم التأميني أحد العناصر الأساسية في العديد من المعاملات الحكومية والرسمية، مما يدفع الكثير من المواطنين المؤمن عليهم إلى الاستفسار عنه.



يقدم موقع «الموجز» دليلًا مبسطًا لطريقة الاستعلام عن الرقم التأميني وبيانات المؤمن عليه عبر عدة وسائل، وجاءت كالتالى :

- الاستعلام عن الرقم التأميني وبيانات المؤمن عليه :

نظرًا لأهمية الرقم التأميني للمواطنين، قامت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بتوفير عدة طرق سريعة للاستعلام عن الرقم التأميني وبيانات المؤمن عليه.

يمكن للمواطنين استخدام الخط الساخن 16217، زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة، أو التوجه إلى أقرب مكتب تأمينات مع تقديم أصل شهادة الميلاد المميكنة.

- الاستعلام عن الرقم التأميني عبر الإنترنت :

يمكن للمواطنين الاستعلام عن الرقم التأميني بسهولة من المنزل عبر الموقع الإلكتروني للهيئة القومية للتأمينات. يتطلب ذلك الدخول إلى الموقع، اختيار خدمات المؤمن عليهم، ثم الخدمات التأمينية، وبعد ذلك اختيار خدمة "الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي". بعد إدخال البيانات المطلوبة والتأكد من الهوية، ستظهر لك تفاصيل الرقم التأميني.

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- خطوات استخراج الرقم التأميني لأول مرة :

للحصول على الرقم التأميني لأول مرة، يمكن للمواطنين زيارة الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية. هناك، يتعين عليهم اختيار خدمات المؤمن عليهم، ثم اختيار الخدمات التأمينية، وإدخال رقم بطاقة الرقم القومي، وأخيرًا إرسال الطلب.

- شروط استحقاق معاش الأرامل :

أوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية شروط استحقاق الأرامل للحصول على المعاش، والتي تشمل أن تكون الأرملة فوق سن 21 عامًا، وألا تكون موظفة أو مؤمنة عليها من التأمينات الاجتماعية، وعدم حصولها على معاش آخر، بالإضافة إلى ذلك، يجب تقديم صورة بطاقة الرقم القومي للزوج الراحل، إعلام وراثة، وشهادة وفاة الزوج، إلى جانب قرار وصاية على الأولاد إن وجد.

- المستندات المطلوبة للحصول على معاش الأرامل :

للحصول على معاش الأرامل، يجب تقديم المستندات التالية: صورة بطاقة الرقم القومي، صورة بطاقة الزوج المتوفى، شهادة وفاة الزوج، حيازة زراعية، برنت من التأمينات الاجتماعية، وقرار وصاية على الأولاد إن وجد.

- اشتراطات التأمين على عمال اليومية :

لتأمين عمال اليومية، يتعين عليهم زيارة أقرب مكتب تأمينات اجتماعية. يقوم المكتب بإخطار الهيئة العامة للتأمين الصحي لإجراء الكشف الطبي، كما يتم إخطار مكتب وزارة العمل. ويشترط أن تكون مهنة العامل مدرجة ضمن اللائحة التنفيذية المعتمدة.

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