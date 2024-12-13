موعد صرف معاشات يناير 2025.. والزيادة وفق كل شريحة

موعد صرف معاشات يناير 2025.. يترقب ملايين المستفيدين من المعاشات في مصر صرف معاشات شهر يناير 2025، حيث يتزامن ذلك مع بداية العام الجديد وما يصاحبه من تنظيمات مالية جديدة من قبل الحكومة.

وعادة ما يتم صرف المعاشات في بداية الشهر وفق جدول زمني محدد من قبل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الذي يتضمن تقسيم الصرف على أيام مختلفة لتخفيف الضغط على منافذ الصرف.

الموجز يرصد تفاصيل موعد صرف معاشات يناير 2025 عبر التقرير التالي:

موعد صرف معاشات يناير 2025

وفي هذا الصدد، أعلنت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية موعد صرف معاشات يناير 2025 ، مؤكدة أنه بداية من الشهر المقبل يمكن لأصحاب المعاشات، والمنتفعين بصرف معاشتهم من خلال جميع منافذ البريد وماكينات الصرف الآلي الـ«ATM».

رفع الحد الأدنى

وبعد معرفة موعد صرف معاشات يناير 2025، ففي وقت سابق فقد أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن رفع الحد الأدنى لأجر الإشتراك التأميني ليصبح2300 جنيه بدلاً من 2000، بالإضافة إلي زيادة الحد الأقصي لأجر الاشتراك التأميني الذي وصل إلي 14500 جنيه بدلاً من 12600 جنيها.



القانون 148



ويأتي قرار الزيادة تنفيذاً لأحكام قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات الصادرة ضمن مواد القانون رقم 148 لعام 2019، والذي ينص علي زيادة الحدين الأدني والأقصي سنوياً، ذلك تنفيذاً إلي محاور إصلاح نظام التأمينات الإجتماعي مستهدفاً تحسين قيم المعاشاتالمستحقة للأشخاص المؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم ويستحقوا المعاش.

زيادة المعاشات 2025

وكشفت الهيئة أن زيادة المعاشات 2025 ستشمل جميع أصحاب المعاشات الذين تنتهي خدمتهم إعتبارًا من 1 يناير 2025، وذلك بهدف تعزيز الدعم المالي لهم وتحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية لافتة إلى أن صرف معاشات شهر يناير 2025 بالزيادات الجديدة سيبدأ فيأول يوم من الشهر وسيتم إيداع المبالغ المستحقة في الحسابات البنكية أو من خلال ماكينات الصراف الآلي.

وأشارت الهيئة إلى إنه وفقًا للمادة 35 من قانون التأمينات والمعاشات، ستتم إضافة زيادة سنوية للمعاشات بنسبة تصل إلى 15% في 1 يوليو 2025 وذلك بغرض تعزيز المزايا المالية للمستفيدين موضحةً أنه يمكن للمستفيدين الإستعلام عن تفاصيل الزيادة عبر موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بإستخدام الرقم القومي، للإطلاع على قيمة الزيادة الجديدة وأي تفاصيل أخرى تتعلق بالمعاشات لعامي 2024 و2025.

وننقل لكم جدول معاشات يناير 2025 وفقاً للشرائح وهي كالتالي:

جدول معاشات يناير 2025 وفقاً للشرائح

الشريحة الأولى: 1495 جنيهًا.

الشريحة الثانية: 1725 جنيهًا.

الشريحة الثالثة: 1840 جنيهًا.

الشريحة الرابعة: 2300 جنيه.

الشريحة الخامسة: 2645 جنيهًا.

الشريحة السادسة: 2990 جنيها.

الشريحة السابعة: 3335 جنيهًا.

الشريحة الثامنة: 3680 جنيها.

الشريحة التاسعة: 4025 جنيهًا.

الشريحة العاشرة: 4370 جنيهًا.

الشريحة الحادية عشرة: 4715 جنيهًا.

الشريحة الثانية عشرة: 5060 جنيهًا.

الشريحة الثالثة عشرة: 5405 جنيهًا.

الشريحة الرابعة عشرة: 11592 جنيهًا.

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