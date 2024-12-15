كيفية الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة ورابط التقديم

منحة العمالة غير المنتظمة .. قدمت وزارة القوى العاملة رابطًا إلكترونيًا لتسجيل العمالة غير المنتظمة في منحة 2024، بهدف تسهيل الوصول إلى المنحة التي تهدف إلى تقديم الرعاية الاجتماعية ودعم الأفراد في تأمين احتياجاتهم المعيشية.

وتستعرض جريدة “الموجز” خطوات التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2024 عبر موقع وزارة القوى العاملة وشروط الحصول عليها.

شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2024

حددّت الوزارة عددًا من الشروط الأساسية للتقديم على المنحة، أبرزها أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وألا يمتلك سجلًا تجاريًا, ويجب أن يكون عمر المتقدم بين 20 و60 عامًا، وأن تحتوي بطاقته الشخصية على الحرفة التي يعمل بها, ويجب أن يكون اسم المتقدم مسجلاً في مديرية القوى العاملة.

منحة العمالة غير المنتظمة

قيمة منحة العمالة غير المنتظمة 2024

تبلغ قيمة المنحة 1000 جنيه، وتُمنح تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف توفير الحماية الاقتصادية والاجتماعية لهذه الفئة من العمالة غير المنتظمة.

الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة 2024

يمكن للراغبين في الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة اتباع الخطوات التالية:

العمالة غير المنتظمة

زيارة موقع وزارة القوى العاملة “اضغط هنا”. البحث عن قسم "العمالة غير المنتظمة". تحديد المحافظة التي يقيم فيها العامل. إدخال الرقم القومي للمتقدم. عرض البيانات الخاصة بالطلب لمعرفة إذا تم قبوله أم لا.

رابط التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2024

يمكن للمتقدمين التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة عبر الرابط التالي:

الدخول إلى موقع وزارة القوى العاملة “اضغط هنا”. اختيار "تسجيل القوى العاملة" ثم تحديد "بيانات العمالة غير المنتظمة". إدخال الرقم القومي وكلمة المرور، ثم الضغط على "تسجيل الدخول". في حال عدم وجود حساب سابق، يجب النقر على "تسجيل الدخول لأول مرة".

خطوات التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2024

لإتمام عملية التسجيل، يجب على المتقدمين اتباع هذه الخطوات:

تحديد الجنس (ذكر أو أنثى). إدخال محل الإقامة. اختيار الحالة الاجتماعية. تحديد المهنة والدخل الشهري. إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي. مراجعة البيانات المدخلة ثم النقر على "تقديم الطلب". سيتم مراجعة الطلب من الجهات المختصة، ومن ثم سيتم الرد بقبول الطلب أو رفضه.

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