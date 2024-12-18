طريقة الإستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة وموعد تطبيق الزيادة

على مدار السنوات القليلة السابقة كانت منحة العمالة غير المنتظمة من أهم الأشياء الأساسية التي يهتم المواطنون بالإستعلام عنها شهرياً، حتى يستطيعوا معرفة مدى استحقاقيتهم لها، وخلال الساعات الماضية، وعقب إعلان وزارة العمل زيادة المنحة الشهرية لتصبح 1000 جنيه، وذلك بدلاً من 500 جنيه، وارتفعت نسبة الإهتمام بها كثيراً، مما جعلهم يحرصون على معرفة طريقة الإستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة بالرقم القومي إلكترونيا، وهذا ما سيناقشه موقع الموجز فيما يلي.

العمالة الغير منتظمة

حيث تحرص وزارة العمل على توفير الفرصة للمواطنين للإستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة عقب إعلان الوزارة رفع قيمة المنحة لـ1000 جنيه، وتتمثل طريقة الإستعلام عن المنحة في التالي:

طريقة الإستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة عقب رفع قيمة المنحة

- في البداية يقوم الراغب في الإستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة وذلك من خلال الدخول لموقع وزارة العمل، بالبحث عنه عبر محرك البحث جوجل.

- وعقب ذلك قم بالدخول للصفحة الرئيسية الخاصة بموقع وزارة العمل، يتم اختيار أيقونة خدمات المواطنين، ثم الدخول منها لخدمة العمالة غير المنتظمة.

- ويمكن أيضاً الدخول للينك الخاص بالإستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة عبر الرابط مباشرة.

- وبعدها يقوم الراغب في الإستعلام عن طريق إدخال الرقم القومي الخاص به في الخانة المخصصة لذلك.

- كما يجب أيضاً إدخال كلمة المرور المسجل بها حساب المواطن على موقع وزارة العمل في الخانة الخاصة بها.

- وبعد ذلك قم بإدخال البيانات المطلوبة، ويتم الضغط على تسجيل الدخول، لتظهر حينها حالة صرف منحة العمالة غير المنتظمة الخاصة بصاحب الرقم القومي.

- وإذا كان المواطن ليس لديه أي حساب على موقع وزارة العمل، وأخيراً يقوم بالضغط على تسجيل الدخول لأول مرة، وبعدها إدخال كل البيانات المطلوبة والتي تتمثل في (الرقم القومي، تاريخ الميلاد، الاسم الأول، الاسم الثاني، الاسم الثالث، الاسم الرابع، المستوى التعليمي، التخصص.. إلخ).

تطبيق الزيادة بمنحة العمالة غير المنتظمة

وبالنسبة لموعد تطبيق زيادة منحة العمالة غير المنتظمة من 500 جنيه لـ1000 جنيه، حيث أوضحت وزارة العمل أن من المقرر تطبيقها بدءاً من 7 يناير من عام 2025، وليتم صرفها للفئات المستحقة لتلك المنحة.

منحة العمالة الغير منتظمة

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