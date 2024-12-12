المنح الجديدة للعمالة غير المنتظمة.. كلمات بحثية تصدرت محرك جوجل خلال الساعات الماضية، إذ يرغب العديد من المواطني التعرف على مواعيد الحصول عليها والمستحقين لهذه المنح.

وبناءً على ذلك، تساهم المنح الجديدة للعمالة غير المنتظمة في تعزيز الاستقرار الاجتماعي ودعم خطط التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة.

المنح الجديدة للعمالة غير المنتظمة

الموجز ينقل عبر التقرير التالي موعد صرف المنح الجديدة للعمالة غير المنتظمة في 2025، إذ تعد من أهم المبادرات التي تهدف إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع المصري، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

العمالة غير المنتظمة

وتزامنًا مع اقتراب نهاية العام الجاري وحلول العام الجديد 2025 تترقب العمالة غير المنتظمة صرف منح تم إقرارها في كل عام، وتحظى تلك العمالة بكل سبل الرعاية وكافة أوجه الدعم التي تقدمها لها الدولة ممثلة في وزارة العمل وذلك بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وبالتالي تقدم وزارة العمل، العديد من الخدمات الاجتماعية والصحية لصالح العمالة غير المنتظمة باعتبارها من الفئات الأكثر احتياجات، إذ بلغ عدد العمال غير المنتظمين المسجلين حتى الآن فى قاعدة بيانات منظومة وزارة العمل، مليونا و164 ألفا و12 عاملا، من بينهم 97 ألفا و139 عاملا تم إضافتهم للمنظومة بداية من عام 2024، وتسعى الوزارة إلى وصول عدد قاعدة البيانات إلى 2.5 مليون عامل خلال الفترة القادمة.

العمالة غير المنتظمة

وإليكم أهم مواعيد صرف المنح الجديدة للعمالة غير المنتظمة في 2025 والتي تقدر كل منحة بمبلغ 500 جنيه، وتصرف هذه المنح في كل من المناسبات التالية:

مواعيد صرف المنح الجديدة للعمالة غير المنتظمة في 2025

عيد الأضحى

عيد الفطر

المولد النبوي

عيد العمال

عيد الميلاد المجيد

شهر رمضان المبارك

علمًا بأنه يتم صرف المنح الجديدة للعمالة غير المنتظمة من الحساب المركزي للعمالة غير المنتظمة بوزارة العمل، لصالح العمالة غير المنتظمة المُسجلة بقاعدة بيانات وزارة العمل من خلال جولات التسجيل من قبل مديريات العمل بمواقع العمل مباشرة، أو صاحب العمل.

وحتى الآن، لم يتم تحديد موعد دقيق لصرفها إلا أن هناك مصادر تشير إلى أن العمل جارٍ على وضع آليات واضحة لتحديد المستفيدين وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها.

ومن المتوقع أن تبدأ عمليات الصرف في النصف الأول من العام، بعد الانتهاء من عمليات التحديث والتسجيل في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة.

كما ننقل أيضًا حالات لرعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعيا والتي تتيحها منظومة وزارة العمل، للعمالة غير المنتظمة المُسجلة على قاعدة البيانات وهي كالتالي:

حالات لرعاية العمالة غير المنتظمة

حالة وفاة العامل يصرف لورثته مبلغ مالي وقدره 10.000 جنيه.

حالة العجز الكلي يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 10.000 جنيه.

حالة العجز الجزئي يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 5.000 جنيه.

حالة الزواج يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 3.000 جنيه ولمرة واحدة فقط.

في حالة المولود الأول والثاني يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 2.000 جنيه، وفي حالة التوأم يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 3.000 جنيه.

كما تتعاقد الوزارة مع مستشفيات وصيدليات ومعامل للتحاليل ويتم سداد كامل التكاليف من خلال الوزارة من الحساب المركزي للعمالة غير المنتظمة، ولا يتحمل العامل أية تكاليف مطلقا.

في حالة إجراء عملية جراحية كبرى يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 5.000 جنيه، ما لم يكن قد أجرى العملية عن طريق الإدارة المختصة وتحملت تكلفتها المالية

في حالة إجراء عملية جراحية صغرى يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 2.000 جنيه، ما لم يكن قد أجرى العملية عن طريق الإدارة المختصة وتحملت تكلفتها المالية.

وفي حالة الوفاة لأحد أقارب العامل من الدرجة الأولى، يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 2.000 جنيه

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