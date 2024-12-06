سحب تراخيص شركات لإلحاق العمالة بسبب مخالفات مالية.. اعرف التفاصيل كاملة

أعلنت وزارة العمل، في بيان صادر اليوم الجمعة، أنها لاحظت خلال الفترة الأخيرة تجاوز بعض شركات إلحاق العمالة للقوانين المنظمة لعملها، وشملت المخالفات التي تم رصدها تقاضي مبالغ مالية من المواطنين تزيد عن النسب المقررة قانونًا، بالإضافة إلى عدم إمساك دفاتر لتسجيل العمالة، وتحرير عقود غير مطابقة للواقع، وأكدت الوزارة أن مثل هذه المخالفات تؤدي إلى سحب تراخيص الشركات المخالفة وتضر بسمعة العمالة المصرية في الخارج.

وتكشف الموجز في التقرير التالي تفاصيل قرار وزارة العمل لسحب تراخيص شركات إلحاق العمالة بالخارج.

أهمية الالتزام بالقوانين لضمان حقوق العمالة المصرية



ودعت وزارة العمل جميع شركات إلحاق العمالة بالخارج إلى الالتزام بالنشاط المحدد في التراخيص الممنوحة لها، مشددة على ضرورة احترام أحكام قانون العمل، وأوضحت أن الالتزام بالتشريعات يساهم في حماية حقوق العمالة المصرية وتحسين صورتها في سوق العمل الدولي.

إرشادات للمواطنين لتجنب الشركات الوهمية



وحثت الوزارة المواطنين على التعامل فقط مع الشركات المرخصة من قبلها، والتأكد من حصول الشركة على ترخيص رسمي، وكما أوصت بضرورة توثيق العقود في مكاتب الوزارة أو المديريات المنتشرة بجميع المحافظات قبل السفر، لضمان حماية حقوق العمالة، وأضافت أن التحقق من الترخيص يجنب المواطنين الوقوع في فخ بعض شركات إلحاق العمالة بالخارج الوهمية التي قد تقدم عقود عمل مخالفة أو غير ملزمة.

وزارة العمل

خدمات مجانية لتحسين تجربة العمالة المصرية



وأشارت وزارة العمل إلى أنها تقدم جميع خدماتها للعمالة المصرية دون أي رسوم، بما في ذلك التحقق من العقود وإجراء الفحص المهني للوظائف التي تتطلب ذلك، وأكدت أنها تعمل على تنظيم متابعات دورية مع الشركات العاملة في مجال إلحاق العمالة بالخارج، لضمان التزامها بالقوانين والتشريعات، وحماية حقوق المواطنين.

خطوات عملية للحفاظ على حقوق العمالة



وتشدد الوزارة على أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التزام شركات إلحاق العمالة بالقوانين، مع التأكيد على التعاون المستمر بينها وبين الشركات المرخصة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. وتؤكد أن الرقابة المستمرة على الشركات تهدف إلى توفير فرص عمل لائقة وآمنة للعمالة المصرية بالخارج.

أهمية الوعي القانوني للمواطنين..



في ختام بيانها، دعت وزارة العمل المواطنين إلى تعزيز وعيهم بحقوقهم القانونية والتأكد من الإجراءات اللازمة قبل السفر للعمل بالخارج، وشددت على أن الالتزام بهذه الإجراءات يسهم في توفير حماية قانونية كاملة لهم وضمان تجربة عمل آمنة ومستقرة في الخارج.

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