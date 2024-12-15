العمالة الغير منتظمة 2024.. اعرف موعد صرف المنحة ورابط التقديم

العمالة الغير منتظمة 2024.. تصدرت تلك الكلمات البحثية محرك جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، عقب إعلان وزير العمل، محمد جبران، عن زيادة منحة العمالة غير المنتظمة 2024، لتصبح 1000 جنيه بدلاً من 500 جنيه.

وكانت تلك بشرى سارة لجميع العمالة الغير منتظمة 2024، إذ من المقرر أن يتم تطبيق الزيادة ابتداءً من منحة عيد الميلاد في 7 يناير 2025، وتأتي هذه الزيادة كجزء من خطة الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وسط الأوضاع الاقتصادية الحالية، بميزانية إجمالية تبلغ 1.5 مليار جنيه سنويًا لتغطية المنح الدورية الست.

العمالة الغير منتظمة 2024

وتُعد منحة العمالة الغير منتظمة 2024 مبادرة حكومية تستهدف دعم العاملين في القطاع غير الرسمي، مثل الحرفيين، وعمال البناء، والمزارعين، وغيرهم من الفئات التي تفتقر إلى تأمين اجتماعي أو دخل ثابت، وتُصرف منحة العمالة غير المنتظمة 6 مرات سنويًا بمناسبات دينية ووطنية.

مواعيد صرف منح العمالة الغير منتظمة 2024

وتأتي مواعيد صرف منح العمالة الغير منتظمة 2024 السنوية في الأوقات التالية:

المولد النبوي الشريف.

عيد الميلاد المجيد.

شهر رمضان المبارك.

عيد الفطر.

عيد الأضحى.

عيد العمال.

ويقدم الموجز تفاصيل زيادة منحة العمالة غير المنتظمة 2024 كما يلي..

دعم مالي لمواكبة التحديات

زيادة بقيمة 500 جنيه تضاف إلى مبلغ المنحة الأساسي.

يبدأ صرف منحة العمالة غير المنتظمة المحدثة من 7 يناير 2025.

تهدف زيادة منحة العمالة غير المنتظمة، إلى مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة وتحسين مستوى الدخل للفئات الأكثر احتياجًا.

رعاية شاملة للعمالة غير المنتظمة

بالإضافة إلى المنح المالية، توفر الدولة حزمة من الخدمات الاجتماعية والصحية للعاملين غير المنتظمين، تشمل:

رعاية اجتماعية وصحية.

تعويضات ضد الحوادث، 200 ألف جنيه في حالة الوفاة أو العجز الكلي، 20 ألف جنيه في حالة الإصابة.

ويستعرض موقع الموجز، من هم المستحقون لـ منحة العمالة غير المنتظمة، على النحو التالي..

تشمل الفئات المستحقة لمنحة العمالة غير المنتظمة

العمالة المؤقتة وغير المنتظمة.

الحرفيون وأصحاب المهن اليدوية.

عمال الزراعة والصيد.

أهمية المنحة وتأثيرها على الفئات المستهدفة

منذ انطلاقها، ساهمت منحة العمالة غير المنتظمة 2024 في تحسين حياة الملايين من المصريين، خاصة أولئك الذين يعتمدون على العمل اليومي، وزيادتها الأخيرة تعكس التزام الدولة بدعم الفئات الأكثر تضررًا من الضغوط الاقتصادية، ما يساعد في تحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية والاستقرار.

خطوة نحو تحسين المعيشة

مع رفع قيمة منحة العمالة غير المنتظمة 2024، تؤكد الحكومة التزامها المستمر بمساندة الفئات الهشة في مواجهة التحديات الاقتصادية، لتخفيف الأعباء وتعزيز الاستقرار الاجتماعي للمواطنين.

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