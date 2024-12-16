شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة بعد زيادتها الى 1000 جنيه

تسعى وزارة القوى العاملة في اطار جهودها دعم فئة العمالة غير المنتظمة في مصر، تم تخصيص منحة العمالة غير المنتظمة، وقدرها 1000 جنيه شهريًا لهذه الفئة بموجب مشروع قانون العمل الجديد.

وتهدف منحة العمالة غير المنتظمة، إلى تحسين ظروف هذه الفئة من العمالة غير المنتظمة والتي تشمل عمال اليومية في القطاع الخاص، عمال التراحيل، الباعة الجائلين، وصغار المشتغلين لحسابهم، بالإضافة إلى موزعي الصحف، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة

وتحدد شروط منحة العمالة غير المنتظمة للاستفادة من هذه المنحة:

- بأن يكون المتقدم لمنحة العمالة غير المنتظمة مصري الجنسية، مسجلاً في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة لدى وزارة القوى العاملة.

-كما يشترط أن يكون حاملًا لبطاقة الرقم القومي.

- ويمكن للمستحقين الاستعلام عن صرف المنحة عبر موقع الوزارة، باتباع خطوات بسيطة تشمل إدخال الرقم القومي للتحقق من حالة الطلب.

الاستعلام عن صرف منحة العمالة غير المنتظمة

يمكن الاستعلام عن صرف المنحة من خلال اتباع الخطوات التالية:

- الدخول إلى موقع وزارة القوى العاملة على الإنترنت، من خلال الضغط هنا.

- الضغط على زر الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة.

- إدخال الرقم القومي الخاص بك في الحقل المخصص لذلك.

- الضغط على زر «بحث».

- ستظهر لك نتيجة الاستعلام بعد بضع ثوانٍ.

منحة العمالة غير المنتظمة في قانون العمل الجديد

كما يتضمن مشروع قانون العمل الجديد مزايا عدة للعمالة غير المنتظمة، من بينها إنشاء صندوق خاص يشرف عليه مجلس إدارة يتم تشكيله بقرار من رئيس مجلس الوزراء، هذا الصندوق سيعمل على توفير الحماية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، مع تحديد نظام مالي وإداري خاص به. كما يحدد القانون حوافز مالية تتراوح بين 1٪ إلى 3٪ من أجور العمالة غير المنتظمة من الأعمال المنفذة، مما يسهم في توفير خدمات متنوعة لها.

كما تهدف منحة العمالة غير المنتظمة

إلى ضمان حقوق هذه الفئة من العمال من خلال شروط صارمة للسلامة والصحة المهنية، إلى جانب توفير خدمات الانتقال والإعاشة اللازمة لهم.

اقرأ أيضًا: هل الأحد إجازة رسمية؟ .. قرار من رئاسة الوزراء يحسم الجدل

وزير العمل يطرح أبرز التحديات العمالية باجتماع سوتشي الروسية غدا