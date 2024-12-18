نتائج اجتماع الرئيس السيسي مع نظيره الأندونيسي في جلسة مباحثات بالقاهرة

رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بالزيارة الرسمية لرئيس جمهورية إندونيسيا برابوو سوبيانتو،حيث عقد الرئيسان جلسة مباحثات ثنائية أعقبها جلسة موسعة حضرها من الجانب المصري الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

حيث أعلن السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أنه صدر بيان مشترك صادر عن رئيسي جمهورية مصر العربية وجمهورية إندونيسيا بالقاهرة اليوم 18 ديسمبر 2024.

وسيعرض لكم الموجز التفاصيل .

وجاء في نص البيان:

استقبل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، فخامة السيد برابوو سوبيانتو"، رئيس جمهورية إندونيسيا خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها فخامته إلى القاهرة اليوم 18 ديسمبر 2024، وقد عقد الرئيسان محادثات رسمية مثمرة، هدفت إلى تعزيز علاقات التعاون والصداقة التاريخية بين البلدين.

واكد الرئيسان على التزامهما بتعميق التعاون الثنائي في مجالات عديدة بما فيها التجارة وأمن الغذاء والطاقة والدفاع والتعليم والثقافة والسلم الإقليمي.

التعاون بين البلدين في مجال الدفاع والامن

وأكد الرئيسان أهمية التعاون القائم في مجال الدفاع والأمن بين البلدين، واتفق الجانبان على الحاجة لاتخاذ الإجراءات الضرورية لتعزيز وتوسيع هذه المجالات.

وأبرز الرئيسان أهمية الاستمرار في التعاون في مجال التعليم بين البلدين، وأعرب الرئيس "برابوو" عن الامتنان للدعم المستمر الذي تقدمه مصر في استضافة نحو 15 ألف طالب إندونيسي وبخاصة أولئك الدارسين في جامعة الأزهر.

وقال الرئيسان أن فوائد التبادل الثقافي بين بلديهما في تعزيز الصداقة وتقوية علاقات الشعبين واقترح الرئيس "برابوو" اعتماد رياضة البينشاك سيلات، وهي رياضة إندونيسية تقليدية كرياضة رسمية في مصر وتأسيس اتحاد مصري لهذه الرياضة.

وأعربت إندونيسيا عن اهتمامها بتعزيز التعاون مع مصر وجامعة الأزهر لتطوير التعليم الديني وتعزيز الوئام الإقليمي، بين الشعبين.

وفي الختام أعرب الرئيس الإندونيسي عن عميق تقديره لمصر، قيادةً وشعباً، مؤكدًا المكانة الكبيرة والاعتزاز الذي يحمله الشعب الإندونيسي للشعب المصري وللعلاقات التاريخية بين البلدين، مشيداً بالدور التاريخي لمصر في دعم قضايا الأمة الإسلامية والدفاع عن مصالحها.

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