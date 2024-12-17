ملخص مكالمة الرئيس السيسي مع نظيره القبرصي وسبل وقف إطلاق النار في غزة

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالا هاتفيا من الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس.

وكشف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيسين قد أكدا على الطابع الاستراتيجي للعلاقات الثنائية بين البلدين، وضرورة العمل على تعزيزها، خاصة في مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري وفي ملف الطاقة، فضلاً عن عقد اجتماعات آلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان بشكل دوري، في إطار جهود تعزيز التعاون الإقليمي.

الرئيس السيسي يؤكد أهمية سرعة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة

وقال السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول ايضا التطورات الإقليمية، حيث أكد الرئيس على ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها، مشدداً على أهمية بدء عملية سياسية شاملة تضم كافة مكونات وأطياف الشعب السوري، كما أكد على أهمية سرعة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الرهائن والمحتجزين، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع دون قيود أو عراقيل.

الرئيس القبرصي يؤكد تقديره لجهود مصر لتهدئة الأوضاع بالشرق الأوسط

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس القبرصي أكد تقديره ودعمه للجهود المصرية المتواصلة، وجهود الرئيس شخصيا لتحقيق التهدئة والاستقرار وتفادي تصعيد الوضع في منطقة الشرق الأوسط؛ بما قد يهدد مقدرات الشعوب وسلامة الدول.

اقرأ أيضا : الرئيس السيسي يستعرض فرص التعاون مع وزير الثقافة السعودي

كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد

الحكومة تضخ 1000 طن من السلع الغذائية للفئات المستحقة.. اعرف التفاصيل

تعزيز التعاون الصناعي بين مصر والسعودية .. آفاق واعدة لمرحلة جديدة

تعزيز التعاون الصناعي بين مصر والسعودية .. آفاق واعدة لمرحلة جديدة

أبرز الملفات المطروحة للنقاش خلال قمة منظمة الدول الثمانى الإسلامية للتعاون الاقتصادى

جدول نوات الإسكندرية 2024.. التفاصيل الكاملة لأوقات تساقط الأمطار

بشري للفقراء.. سوق العبور يشهد وفرة وانخفاضاً في أسعار المنتجات الزراعية

تعليق ناري من مرتضى منصور بعد تتويج الأهلي وخسارة زيزو بجوائز كاف

الكاف يمنح الرئيس السيسي جائزة التميز لتطوير كرة القدم الأفريقية

نباتات مصرية تحظى بحماية خاصة وفقا لقرار وزارة الزراعة .. خطوة مهمة