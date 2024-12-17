كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد الرئيسية لمشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة، مع تأجيل التصويت النهائي إلى جلسة لاحقة.

حسم تعريف "المنفصلة المسيحية" بمشروع القانون

خلال جلسة مناقشة القانون، تم الاتفاق على تعريف جديد لـ"المنفصلة المسيحية"، حيث أُزيلت عبارة "طلاق كنسي" من التعريف بناءً على مشاورات مع القيادات الدينية وقداسة البابا تواضروس.

وأصبح التعريف ينص على: "المسيحية المنفصلة عن زوجها، ويثبت ذلك بشهادة من الرئاسة الدينية التابعة لها، أو بموجب حكم قضائي بات."

مشروع قانون الضمان الاجتماعي

مشروع القانون يهدف إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتعزيز الحماية للفئات الأولى بالرعاية، مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام.

كما يركز على الاستثمار في البشر من خلال دعم مشروط يشمل متابعة برامج الصحة للأمهات والأطفال، وضمان تعليم الأبناء وانتظامهم في المدارس.

أبرز بنود المشروع:

الدعم المشروط: يربط تقديم الدعم بالالتزام بشروط صحية وتعليمية.

تحقيق العدالة الاجتماعية: عبر قواعد تستهدف الأسر الأكثر فقراً.

تمكين المرأة: من خلال تعزيز فرص عملها وتحسين الرعاية الصحية والإنجابية.

قانون الضمان الاجتماعي

إنشاء صندوق "تكافل وكرامة"

ينص مشروع القانون على إنشاء صندوق "تكافل وكرامة" لتمويل برامج الضمان الاجتماعي، مصادر تمويل الصندوق تشمل الموازنة العامة، التبرعات، استرداد الأموال المصروفة دون وجه حق، وعائد استثمار أمواله.

قانون الدعم النقدي

حالات وقف الدعم النقدي:

تتضمن حالات وقف الدعم ما يلي:

تغيير مستوى معيشة المستفيد بما يتجاوز شروط الاستحقاق.

تقديم بيانات مزورة للحصول على الدعم.

الإدانة في جرائم مثل التسول، الاتجار بالبشر، أو الزواج المبكر.

رفض فرص العمل أو المشروعات المقدمة دون عذر مقبول.

قانون الضمان الاجتماعي

التصويت النهائي وجلسات المناقشة

تأجل التصويت النهائي بناءً على طلبات من النواب لمراجعة بعض البنود، مثل تعريف "المنفصلة المسيحية".

ويأتي ذلك في سياق النقاش المستمر حول تطوير نظام قانون الضمان الاجتماعي لتحقيق حياة كريمة لجميع المواطنين.

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