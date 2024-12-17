الحكومة تضخ 1000 طن من السلع الغذائية للفئات المستحقة.. اعرف التفاصيل

وقعت وزارة التموين والتجارة الداخلية بروتوكول تعاون مع وزارة الأوقاف لتوريد السلع الغذائية للفئات المستحقة، والأولي بالرعاية.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي تفاصيل البروتوكول الذي تم توقيعه بهدف ضخ 100 طن من السلع الغذائية للفئات المستحقة.

بروتوكول تعاون لضخ السلع الغذائية للفئات المستحقة

وقعت وزارة التموين والتجارة الداخلية بروتوكول تعاون خاص بضخ كميات من السلع الغذائية للفئات المستحقة مع وزارة الأوقاف، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك بين مؤسسات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

بروتوكول تعاون لضخ السلع الغذائية

وشهد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية؛ والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، توقيع بروتوكول التعاون الخاص بضخ السلع الغذائية للفئات المستحقة بين الوزارتين، وقام بتوقيع البرتوكول الدكتور علاء ناجي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية؛ واللواء عمرو شكري، الوكيل الدائم لوزارة الأوقاف.+

ضخ 1000 طن من السلع الغذائية للفئات المستحقة

ويعد البروتوكول الذي تم توقيعه اليوم امتدادًا للتعاون المثمر بين وزارة التموين ووزارة الأوقاف في مجال توفير السلع الأساسية للمواطنين، إذ يتضمن توريد نحو 1000 طن من السلع الغذائية، تشمل: السكر، والأرز، والمكرونة، وغيرها من السلع التي تسهم في تلبية احتياجات الفئات المستحقة.

ومن حانبهم، أكد الوزيران، خلال مراسم التوقيع أهمية الشراكة بين مؤسسات الدولة لتعزيز العدالة الاجتماعية وتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة، وأشاروا إلى أن البروتوكول يأتي في إطار جهود الدولة لدعم المواطنين وتحقيق الأمن الغذائي، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

وأشار الدكتور شريف فاروق إلى أن وزارة التموين ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية ستتولى توفير الكميات المطلوبة من السلغ الغذائية لوزارة الاوقاف، وذلك لضمان وصولها إلى المستفيدين بأفضل جودة.

وزير التموين يشيد بدور وزارة التموين في دعم برامج التكافل المجتمعي

وفي السياق ذاته، أشاد الدكتور أسامة الأزهري بدور وزارة التموين في دعم برامج التكافل المجتمعي، معربًا عن تطلعه لاستمرار التعاون في مشروعات تخدم المواطن وتحقق مصلحة الوطن.

وزارة التموين

مبادرة "سوق اليوم الواحد"

من ناحية أخري، أطلقت الحكومة ممثلة في وزارة التموين مبادرة "سوق اليوم الواحد" في العديد من المحافظات، والتي تهدف إلى توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة، وذلك في إطار جهود الدولة لمكافحة ارتفاع الأسعار.

وتساهم أسواق اليوم الواحد بشكل كبير في تخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال توفير السلع الغذائية بأسعار في متناول الجميع، كما تعد نموذج تاريخي استخدمته الدولة على مدار فترات طويلة لتوفير السلع بأسعار معقولة بالتعاون مع التجار.

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