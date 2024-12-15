أسعار السلع التموينية لشهر يناير 2025.. إليك القائمة

أسعار السلع التموينية لشهر يناير 2025.. تشغل اهتمام ملايين المواطنين في مصر مع اقتراب بداية العام الجديد، وتُعد أحد الركائز الأساسية التي تعتمد عليها الأسر المصرية لتلبية احتياجاتها اليومية بأسعار مدعمة، في إطار جهود الدولة المستمرة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل محدودي الدخل.

وتواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، صرف مقررات التموين عن شهر ديسمبر 2024، لأصحاب البطاقات التموينية بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على البطاقات والتي تقدر بنحو 50 جنيهًا شهريًا للمستفيد، حيث تشمل نحو 31 سلعة أساسية والتي تأتي في إطار حرص الوزارة على توفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين لتلبية احتياجات الأسرة المصرية.

وعبر السطور التالية، الموجز ينقل لكم تفاصيل أسعار السلع التموينية لشهر يناير 2025 مع اقتراب حلول العام الجديد.

أسعار السلع التموينية لشهر يناير 2025

ومع التغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية، تتابع وزارة التموين والتجارة الداخلية باستمرار تحديثأسعار السلع التموينية لشهر يناير 2025 وتوفيرها عبر المنافذ التموينية المختلفة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وتشمل السلع المدعمة الزيت، والسكر، والأرز، وغيرها من المنتجات الأساسية التي يعتمد عليها المواطنون بشكل رئيسي.

وحددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، موعد صرف السلع التموينية لشهر يناير 2025 اعتبارًا من يوم الأحد 1-1-2025 وتستمر عملية صرف السلع التموينية حتى نهاية الشهر ذاته، وذلك لأصحاب البطاقات التموينية البالغ عددهم نحو 23 مليون بطاقة.

أسعار السلع التموينية لشهر يناير 2025

قائمة أسعار السلع التموينية لشهر يناير 2025

ووفرت وزارة التموين 31 صنفًا منقائمة أسعار السلع التموينية لشهر يناير 2025 في المنافذ التابعة للوزارة بمختلف المحافظات في الجمهورية، والتي يمكن صرفها خلال الفترة المحددة، ولم تعلن عن أي زيادة أو تراجع في الأسعار حتى الآن.

ومن المتوقع أن تكون قائمة أسعار السلع التموينية لشهر يناير 2025 كما هي التي تصرف خلال الشهر الجاري وتأتي كما يلي:

1- سكر معبأ 1 كجم: 12.60 جنيه.

2- زيت خليط 800 مللي: 30 جنيهًا.

3- دقيق معبأ (1 كجم): 18 جنيهًا.

4- مكرونة 800 جم: 17 جنيهًا.

5- مكرونة 400 جم: 8.5 جنيه.

6- عدس مجروش 500 جم: 21 جنيهًا.

7- فول معبأ 500 جم: 9 جنيهات.

8- علبة مرقة دجاج: 6 جنيهات.

9- مسلى صناعي 800 جم: 36 جنيهًا.

10- شاي ناعم 40 جم: 5 جنيهات.

11- صلصة 300 جم: 8 جنيهات.

12- تونة مفتتة 140 جم: 18 جنيهًا.

13- مربى أنواع 350 جم: 16 جنيهًا.

14- جبنة تتراباك 250 جم: 7.50 جنيه.

15- جبنة بيضاء 125 جم: 4.5 جنيه.

16- مسحوق غسيل أوتوماتيك 800 جم: 25 جنيهًا.

17- مسحوق غسيل يدوي 800 جم: 16 جنيهًا.

18- صابون غسيل 125 جم: 3 جنيهات.

19- صابون تواليت 125 جم: 7.50 جنيه.

20- لبن جاف 125 جم: 25.5 جنيه.

21- خل 5% 900 مللي: 6 جنيهات.

22- ملح طعام 300 جم: 1.25 جنيه.

23- بار حلاوة طحينية 40 جم: 3 جنيهات.

24- سائل غسيل أواني 80 جم: 3 جنيهات.

25- بسكويت يويوز سادة: 1.5 جنيه.

26- بسكويت يويوز ويفر أنواع: 2.75 جنيه.

27- بسكويت تومورو أنواع: 3 جنيهات.

28- بسكويت بوو أنواع: 3.75 جنيه.

29- طحينة بيضاء ظرف 140 جم: 3.75 جنيه.

30- قهوة سريعة الذوبان 18 جم: 4 جنيهات.

31- مسحوق غسيل 60 جم: 4.50 جنيه.

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