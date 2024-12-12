أسعار السلع التموينية في الأسواق.. الزيت بـ 30 جنيه

أسعار السلع التموينية في الأسواق.. تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف قررات التموين لشهر ديسمبر 2024 لأصحاب البطاقات التموينية، ويشمل الدعم المخصص للمواطنين صرف حوالي 31 صنفًا من السلع الأساسية من خلال 40 ألف منفذ منتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، بما في ذلك بقالي التموين، والمجمعات الاستهلاكية، وفروع مشروع جمعيتي.

أسعار السلع التموينية في الأسواق

يستعرض “الموجز” أسعار السلع التموينية في الأسواق والتي لم تشهد أي تغير خلال شهر ديسمبر 2024, وتشمل:

سعر سكر معبأ 1 كيلو: 12.60 جنيه

سعر زيت خليط 800 مللي: 30 جنيهًا

سعر مكرونة 800 جرام: 15.50 جنيه

سعر مكرونة 400 جرام: 7.75 جنيه

سعر عدس مجروش 500 جرام: 21 جنيهًا

أسعار السلع التموينية في الأسواق

سعر فول معبأ 500 جرام: 9 جنيهات

سعر دقيق معبأ 1 كيلو: 18 جنيهًا

سعر مسلى صناعي 800 جرام: 36 جنيهًا

سعر شاي ناعم 40 جرامًا: 5 جنيهات

سعر صلصة 300 جرام: 8 جنيهات

سعر تونة مفتتة 140 جرامًا: 18 جنيهًا

سعر مربى أنواع 350 جرامًا: 16 جنيهًا

سعر جبنة تتراباك 250 جرامًا: 7.50 جنيه

سعر جبنة تتراباك 500 جرام: 14 جنيهًا

سعر مسحوق أتوماتيك 800 جرام: 25 جنيهًا

سعر مسحوق يدوي 800 جرام: 16 جنيهًا

سعر صابون غسيل 125 جرامًا: 3 جنيهات

سعر صابون تواليت 125 جرامًا: 7.50 جنيه

سعر لبن جاف 125 جرامًا: 25.50 جنيه

سعر خل 5% 900 مللي: 6 جنيهات

سعر ملح طعام 300 جرام: 1.25 جنيه

أسعار السلع التموينية في الأسواق

سعر حلاوة طحينية 40 جرامًا: 3 جنيهات

سعر بسكويت يويوز سادة: 1.50 جنيه

سعر بسكويت يويوز ويفر: 2.75 جنيه

سعر بسكويت تومورو: 3 جنيهات

سعر بسكويت بوو: 3.75 جنيه

سعر طحينة بيضاء 140 جرامًا: 3.75 جنيه

سعر قهوة سريعة الذوبان 18 جرامًا: 4 جنيهات

سعر مرقة دجاج 8 مكعبات: 6 جنيهات

نصيب الفرد من السلع التموينية

لم تطرأ أي تغييرات على نصيب الفرد من السلع التموينية لشهر ديسمبر 2024 مقارنة بالشهر الماضي, إذ يحصل كل فرد مسجل على بطاقة التموين على زجاجة زيت 800 مللي، بحد أقصى 4 زجاجات زيت لكل بطاقة, وكيلو سكر لكل فرد، بحد أقصى 6 كيلوجرامات سكر لكل بطاقة.

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