رئيس مجلس النواب يعلق علي تطورات الأوضاع في سوريا ويدين الممارسات الإسرائـ يلية

ألقي المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كلمة تاريخية، اليوم الأحد، تتعلق بتطورات الأوضاع في دولة سوريا والتأكيد علي عمق العلاقات التاريخية بينها وبين مصر.

وينشر “الموجز” في التقرير التالي، تفاصيل الكلمة التي ألقاها رئيس مجلس النواب بشأن مستجدات الأوضاع في دولة سوريا، خلال أعمال الجلسة العامة المنعقدة اليوم.

كلمة رئيس مجلس النواب بشأن سوريا

قال رئيس مجلس النواب: "إنَّ الأمن القومي العربي لا يتجزأ، وإن العلاقة التاريخية بين مصر وسوريا تجعل من أمن واستقرار سوريا أمرًا حيويًا لمصر، ومرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بأمن مصر القومي والعربي، ويعلم الجميع أن موقف مصر من الأزمة الممتدة التي عاشتها سوريا منذ 13 عامًا، كان وما زال موقفًا تحكمه اعتبارات الحفاظ على الأمن القومي العربي، ويستند إلى ضرورة الحفاظ على سوريا أرضًا وشعبًا وضمان لسيادتها على أراضيها دون انتقاص، أو تفريط ورفض التدخلات الأجنبية في شؤونها واحترام خيارات الشعب السورية وأن الحل للأزمة السورية لا يمكن أن يكون إلا سياسيا بامتياز".

سوريا

وأضاف رئيس مجلس النواب: "أن مصر تمسكت بقرار مجلس الأمن رقم 2254 كإطار أمثل لبدء عملية سياسية شاملة تقودها إرادة السوريين الحرة وتؤسس لنظام يعكس تعددية الشعب دون عصبية أو طائفية أو إقصاء ويحفظ المؤسسات الوطنية التي هي ملك لهذا لشعب العريق.

الحفاظ على سوريا هو التزام واضح لا يقبل اللبس

وتابع رئيس مجلس النواب أن الحفاظ على دولة سوريا هو التزام واضح لا يقبل اللبس ويجب أن يتحمل مسؤوليته المجتمع الدولي برمته، فسوريا عضو مؤسس في منظمة الأمم المتحدة، ومن غير المقبول السماح لأي طرف باستغلال الظروف والتحولات التي تشهدها سوريا لتكريث واقع جديد على الأرض أو المساس بوحدتها الإقليمية أو إحداث تغيرات تمس هويتها وثوابتها.

واستطرد رئيس مجلس النواب: "علينا أن نعي أنَّ التأخر في إطلاق عملية سياسية حقيقية قد كلف الشعب السوري ثمنًا باهظًا، وفي هذه اللحظة الفارقة التي تمر بها سوريا لا مجال لتضيق الأفاق أو تقليص الأمل لرؤى ضيقة تتعارض مع المصلحة السورية الجامعة، فالأمة السورية اليوم أكثر من أي وقت مضى في أمس الحاجة للتوحد صفوفها وتتناسي الخلافات لتبنى معا الوطن الذي تستحقه سوريا الديمقراطية التي تحتضن جميع أبنائها دون تفرقة أو تميز، وتستعيد وحدتها وسيادتها بعيدًا عن شرور الحرب الأهلية والفتن الطائفية".

رئيس البرلمان يدين الممارسات الإسرائـ يلية السافرة في الجولان السوري

وتطرق رئيس مجلس النواب، للحديث عن الممارسات الإسرائـ يلية السافرة في الجولان السوري قائلًا: "ندين من البرلمان المصري الممارسات الإسرائـ يلية السافرة في الجولان السوري المحتل، والتي تمثل انتـ هاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ومحاولة مرفوضه لتكريث الاحتلال وتوسيع رقعته، فأرض سوريا ملك لشعبها وحده، ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يغض الطرف عن تلك الانتـ هاكات التي تـ هدد الآن والسلم الدوليين كما نرفض بكل قوة كل محاولة من أي طرف إقليمي أو دولي يسعى لفرض مناطق نفوذ على الأراضي السورية، أو التدخل في الشأن السوري الداخلي بمحاولات تغير الواقع الجغرافي، أو الديموغرافي أو بنشر التوجهات الإقصائية التي لا مكان لها في سوريا الجديدة التي نتطلع إليها وتقوم على الوحدة والعدالة.

مصر احتضنت الأشقاء السوريين ومنحتهم الأمان

وأكّد أنَّ مصر تبنت موقفًا متوازنًا تجاه الأزمة السورية، وحرصت على الحفاظ على قنوات التواصل المفتوحة مع جميع الأطراف والقوى السياسية والاجتماعية السورية، كما احتضنت مصر الأشقاء السوريين ومنحتهم الأمان والرعاية كجزء من الأسرة المصرية.

وأضاف أن مصر بتاريخها العريق ودورها المحوري، ستظل صوت العقل والحكمة، وستظل سنداً لكل جهد مخلص يسعى إلى إعادة سوريا إلى مكانتها الطبيعية بين أشقائها العرب، كركن أساسي من أركان النظام الإقليمي، وركيزة من ركائز الأمن القومي العربي.

رئيس مجلس النواب يشيد بالجيش المصري

وتطرق رئيس مجلس النواب للحديث عن دور الجيش المصري العظيم، قائلًا إنه في ظل ما تشهده منطقتنا من تحديات جسام وأحداث مضطربة، لا يمكننا أن نغفل عن درع مصر الحصين وسندها المتين، وهو جيشها الباسل الذي طالما كان حصناً للأمة ودرعاً واقياً يحمي حدودها ويصون أمنها واستقرارها، متابعا “لقد أظهرت الأحداث التي شهدتها دول عديدة في منطقتنا، وما تبعها من تفكك في جيوشها وانهيارات لأمنها الداخلي، حكمة القيادة المصرية وبصيرتها الثاقبة في إدارة الأزمات”.

وتابع: “لقد أدرك المصريون منذ القدم أن الجيش والشعب كيان واحد، روح متحدة لا تنفصل، فالجندي المصري هو ابن هذا الشعب الأصيل الذي وقف على مدار التاريخ كالبنيان المرصوص في وجه كل من تسول له نفسه المساس بتراب هذا الوطن أو سلامة شعبه”.

الجيش المصري سداً منيعاً

وأضاف أنَّه في ظل ما تواجهه حدودنا من تهديدات مباشرة وغير مباشرة، يظل الجيش المصري سداً منيعاً، يذود عن كرامة الوطن وسيادته بكل شجاعة وتفان، واضعا نصب عينيه حماية كل شبر من أرض مصر، وتوفير البيئة الآمنة التي تمكن الدولة من التركيز على تنميتها ودورها الريادي إقليميا ودوليا، إن دعم الجيش المصري والتلاحم معه لا يعد واجباً وطنياً فحسب، بل هو عهد متجدد بين الشعب وجيشه، رسالة تحملها الأجيال جيلاً بعد جيل، لتظل مصر واحة الأمن والاستقرار، وقوة محورية لا يمكن تجاوزها في معادلات المنطقة والعالم.

رئيس مجلس النواب

الرئيس السيسي أدار بحكمة التحديات الجسيمة التي تشهدها المنطقة

واختتم رئيس مجلس النواب: "لقد تجلى بعد النظر والحنكة السياسية في شخص قائد عظيم هو الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، إذ أدار بحكمة فائقة التحديات الجسيمة التي تشهدها منطقتنا وأمتنا العربية، سعياً منه لحماية مصر من الوقوع في أتون الصراعات الإقليمية التي تهدد استقرارها، واضعاً مصلحة وطنه وشعبه فوق كل اعتبار، ليظل ثابتاً في مسعاه للحفاظ على أمن مصر واستقرارها في زمن ضاقت فيه السبل واشتدت فيه المخاطر".

اقرأ أيضًا:

مجلس النواب ينفي مناقشة أية مشروعات قوانين لتحصيل رسوم من المصريين بالخارج

التحركات الإسرائيلية في سوريا.. أهداف وأبعاد ما بعد الأسد