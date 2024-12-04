اتصالات النواب تكشف عن موعد طرح الشريحة الإلكترونية وأسعارها

خدمة الشريحة الإلكترونية.. أعلن رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أحمد بدوي، عن قرب إطلاق خدمة الشريحة الإلكترونية (eSIM) في مصر، مؤكداً أن وزير الاتصالات سيُعلن عن التفاصيل الكاملة للخدمة خلال الأيام القليلة القادمة- خدمة الشريحة الإلكترونية (eSIM).

وتعتبر الشريحة الإلكترونية تقنية مبتكرة يتم فيها دمج بطاقة SIM مباشرة داخل الجهاز، ومن ثم عدم الحاجة إلى الشريحة الفيزيائية التقليدية.

وتتسم هذه التقنية بالعديد من المزايا، يستعرضها الموجز على النحو التالي..

مميزات الشريحة المدمجة

سهولة الاستخدام: يمكن تفعيل الشريحة الإلكترونية عن بعد دون الحاجة إلى زيارة فرع الشركة.

مرونة أكبر: تتيح إمكانية استخدام أكثر من شريحة على جهاز واحد، مما يجعلها مثالية للمسافرين وأصحاب الأعمال.

أداء أفضل: توفر تغطية شبكية أوسع وأكثر استقراراً، خاصة في المناطق النائية.

حماية أفضل للبيانات: تساعد في حماية البيانات الشخصية من الاختراق.

وأوضح بدوي في مداخلة هاتفية له ببرنامج “يحدث في مصر”، المذاع على فضائية “إم بي سي مصر”، مساء الثلاثاء، أن تكلفة الشريحة الإلكترونية ستكون مساوية لتكلفة الشريحة التقليدية، وأن مصر تسعى جاهدة لتبني أحدث التقنيات في مجال الاتصالات"

ولفت إلى أن هذه الخدمة ستوفر العديد من المزايا للمستخدمين، وستساهم في تعزيز مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات في مجال التكنولوجيا، مضيفا أنه من المتوقع مساهمة إطلاق هذه الخدمة في تحفيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ماهي الشريحة الإلكترونية

وESIM هي اختصار Embedded Subscriber Identity Module وهي عبارة عن بطاقة SIM مثبتة مسبقًا في الجهاز، ولا يمكن سحبها فيزيائيا مثلما نفعل مع شرائح SIM التقليدية ويتم تنشيطها عن بعد من قبل مزودي الخدمة.

ووفقاً لمصادر مطلعة، تم تدريب موظفي شركات الاتصالات على كيفية تفعيل هذه الشرائح، وينتظر القطاع الموافقة النهائية من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وتعتبر الشريحة الإلكترونية هي المستقبل في عالم الاتصالات، حيث توفر العديد من المزايا للمستخدمين، وتساهم في تبسيط الإجراءات وتوفير الوقت والجهد.

وتدعو شركات الاتصالات عملائها إلى الاستعداد للاستفادة من هذه الخدمة الجديدة التي ستغير من طريقة تفاعلهم مع التقنيات الحديثة"

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