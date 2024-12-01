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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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الخدمات

كل ما تريد معرفته عن الشريحة المدمجة الجديدة eSIM

الشريحة المدمجة
الشريحة المدمجة

إطلاق الشريحة المدمجة في السوق المصري.. أعلنت وزارة الاتصالات بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن قرب إطلاق الشريحة المدمجة الجديدة eSIM قبل نهاية العام الحالي، و تأتي هذه الخطوة ضمن خطط الدولة لتعزيز التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، إضافة إلى توفير خدمات اتصالات متطورة تلبي احتياجات المستخدمين، ويعرض الموجز تفاصيل الشريحة الجديدة. 

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توافق الشريحة مع الهواتف المحمولة

صرّح مصدر بإحدى شركات الاتصالات أن الشريحة الجديدة لن تكون متوافقة مع جميع الهواتف المحمولة، خاصة الأجهزة الشعبية ذات التكلفة المنخفضة، و أضاف المصدر أن بعض الهواتف الراقية التي تدعم شريحتي اتصال ماديتين قد لا تكون قادرة على تشغيل الشريحة المدمجة.


وأوضح أن العملاء سيتم إبلاغهم بمدى توافق الشريحة مع أجهزتهم قبل الشراء، لتجنب أي مشكلات تقنية.

مميزات الشريحة المدمجة eSIM

دعم شبكات الجيل الخامس (5G): ستتيح الشريحة الجديدة إمكانية الاتصال بشبكات الجيل الخامس، المتوقع تفعيلها رسميًا في مصر خلال الأشهر الستة المقبلة.

سهولة تغيير شركات الاتصالات: يمكن للمستخدمين تبديل مزود الخدمة دون الحاجة لتغيير الشريحة.

الشريحة المدمجة 

مرونة أثناء السفر: تتيح الشريحة سهولة الاتصال بالخدمات الدولية دون الحاجة إلى تغيير الشرائح.

أمان أعلى: تقلل الشريحة المدمجة من احتمالية سرقة البيانات أو العبث بالشريحة الفيزيائية.

تفعيل رقمي: يمكن تفعيل الشريحة بمسح رمز QR أو استخدام تطبيقات مزودي الخدمة.


تكلفة وتراخيص الجيل الخامس

وقع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اتفاقيات مع شركات أورانج، فودافون، واتصالات مصر لتشغيل شبكات الجيل الخامس وتجديد تراخيص الأجيال السابقة لمدة 15 عامًا، بتكلفة بلغت 675 مليون دولار.

مستقبل الاتصالات في مصر

من المتوقع أن تساهم الشريحة المدمجة eSIM في تحسين كفاءة خدمات الاتصالات بالسوق المصري، بما يتماشى مع خطط الدولة للتحول الرقمي وتطوير البنية التحتية للاتصالات.

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