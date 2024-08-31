سجل الآن.. منحة وزارة الاتصالات لتعلم اللغة الألمانية مجاناً 2024| إليك الشروط وطريقة التقديم

أعلنت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية وبالتعاون مع المعهد الألماني DFA عن منحة مجانية لتعلم اللغة الألمانية 2024.

وتهدف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية من منحة دراسة اللغة الألمانية إلى مساعدة خريجين والطلاب الفرقة الرابعة إلى تعلم اللغة الألمانية بمستوى عالي يؤهلهم للعمل في شركات كبرى كشركات متعددة الجنسيات multinational companies في شركات الاتصالات والتكنولوجيا.

منحة وزارة الاتصالات لتعلم اللغة الألمانية مجاناً 2024| اليك الشروط وطريقة التقديم

شروط منحة وزارة الاتصالات لتعلم اللغة الألمانية

ـ السن : من 20-35 سنة.

ـ المنحة تقدم لجميع خريجي الكليات والمعاهد ولطلاب الفرقة الرابعة.

- التفرغ لحضور الدورة التدريبة ( 4 أيام إسبوعياً )

ـ الاعفاء او الانتهاء من الخدمة العسكرية.

ـ ان يكون المتقدم مبتدأ في تعلم اللغة الألمانية وانهى المستوي الأول A1 على الأقل.

ـ الالتزام وحضور جميع المحاضرات وعدم الغياب.

ـ أن يكون المتقدم جاهز للعمل بعد الانتهاء من المنحة للعمل في إحدى شركات الاتصالات من خلال وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية.

- المنحة متاحة على الانترنت وفى فروع المعهد الألماني.

- سيكون هناك مقابلة نهائية في فرع المعهد الألماني بمدينة نصر.

وفي بنهاية المنحة سوف يتم تعيين الطلاب في شركات متعددة الجنسيات في شركات الاتصالات والتكنولوجيا من خلال وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية.

اللغة الألمانية أصبح هناك إقبال كثير لتعلمها وذلك لوجود شروط في بعض الشركات لتعلمها او للسفر للخارج لو للدراسة. وتعتبر اللغة الألمانية هي ثاني أكثر اللغات استخداماً في أوروبا. وهناك ما يقارب 230 مليون شخص حول العالم ناطقين باللغة الألمانية. ولا تعتبر اللغة الألمانية من اللغات الصعبة خاصة لمن يجيد اللغة الإنجليزية لأن اللغة الألمانية واللغة الإنجليزية من نفس عائلة اللغات الجرمانية. ويمكنك قراءة أهمية اللغة الألمانية وأسباب تعلمها من خلال هذه المقالة فهي بمثابة دليل شامل عن اللغة الألمانية لماذا عليك تعلم اللغة الألمانية؟ ( الدليل الشامل) و إذا كنت تبحث عن كورسات في اللغة الألمانية فأنصحك بقراءة هذه المقالة أفضل 5 كورسات مجانية لتعلم اللغة الألمانية اونلاين

منحة وزارة الاتصالات لتعلم اللغة الألمانية مجاناً 2024| اليك الشروط وطريقة التقديم



و DFA هو معهد اللغة الألمانية المعتمد وهو يهدف لمساعدة من يريد إتقان اللغة الألمانية والتعرف على الثقافة الألمانية.

هدف منحة وزارة الاتصالات لتعلم اللغة الألمانية



تهدف المنحة إلى مساعدة الخريجين من الجامعات المصرية والطلاب المصريين في السنة النهائية مهما كانت دراستهم المختلفة إلى تعلم اللغة الألمانية حتى يصلوا إلى مستوى B2 في اللغة الألمانية. ثم بعد ذلك سوف يتم تعينهم في شركات متعددة الجنسيات multinational companies في شركات الاتصالات والتكنولوجيا.

تفاصيل منحة وزارة الاتصالات لتعلم اللغة الألمانية

مكان المنحة : يوجد اونلاين ويوجد أيضا في المعهد الألماني DFA.

نوع المنحة : منحة مجانية.

الجهة المقدمة للمنحة: هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع المعهد الألماني DFA.

طريقة التقديم

يمكن لجميع الخريجين من جميع الكليات والمعاهد وأيضاً الفرقة الرابعة التقديم في منحة وزارة الاتصالات لتعلم اللغة الألمانية 2024

التقديم من هنا

سيتم التواصل معك بمجرد ملاء نموذج التقديم, وسيتم تحديد موعد للمقابلة.