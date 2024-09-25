وزارة الاتصالات هي مؤسسة حكومية أساسية تلعب دورًا حيويًا في تطوير البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في أي دولة، وتعمل هذه الوزارة على ربط الناس والشركات بالحكومات والخدمات الأساسية، مما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لذلك يرغب العديد من الشباب في الانضمام إلى الوزارة عبر الوظائف الشاغرة التي يتم الإعلان عنها.

سيعرض لكم موقع الموجز، كافة التفاصيل الكاملة عن وظائف وزارة الاتصالات المستندات المطلوبة وطريقة التقديم.



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المهارات الفنية المطلوب توافرها للوظائف الشاغرة



يجب على من يتقدم لهذه الوظيفة الشاغرة أن يتم اجتياز التدريب الإلزامي فى ضوء أحكام القانون ولائحته التنفيذية.

المؤهل الدراسي المطلوب

يجب على كل من يتقدم لهذه الوظيفة الشاغرة أن يكون حاصل علي مؤهل عال مناسب يتناسب مع طبيعة وظروف العمل وعلي حسب المستندات والأوراق المطلوبة.

المستندات المطلوبة لوظائف وزارة الاتصالات 2024

تقديم بيان موضح به الحالة الوظيفية ويجب أن يكون معتمدا متضمنا التاريخ الوظيفي والقدرات العلمية والعملية والمهارات القيادية وأي بيانات أخرى للمتقدم مدعمة بالمستندات الدالة على ذلك. يجب أن يتم تقديم بطاقة الرقم القومى للمتقدم. تقديم عدد (6) صور شخصية بمقاس 4*6 ويجب أن تكون حديثة. تقديم بيان إنجازات وإسهامات المتقدم في الوحدة التي كان يعمل بها. يجب على المتقدمين أن يتم تقديم مقترح تطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين أدائها وتطوير أنظمتها وفقا للنموذج الوارد بقرار وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري رقم (95) لسنة 2017 ترفق نسخة من المقترح على أسطوانة مدمجة CD.

طرق التقديم في وظائف وزارة الاتصالات

وتابعت وزارة الاتصالات، يمكن للراغبين في شغل الوظيفة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تقديم المستندات المطلوبة والأوراق، من خلال طلبات الوظائف باليد أو عن طريق البريد "بعلم الوصول" حتي يتم وصولة، إلى لجنة الوظائف القيادية بمبنى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالعاصمة الإدارية، الحي الحكومي، الدور الثالث مكتب 3158مبنى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات – القرية الذكية – ك 28 طريق مصر اسكندرية الصحراوي.

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