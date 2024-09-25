وظائف شاغرة في مدارس المتفوقين.. موعد التقديم وأهم الشروط

وزارة التربية والتعليم تعلن عن وظائف شاغرة في مدارس المتفوقين

تُعد وظائف مدارس المتفوقين من المواضيع التي تهم الخريجين في الوقت الحالي، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة في محافظتي القليوبية والغربية، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

تفاصيل وظائف مدارس المتفوقين

تشمل الوظائف المطروحة وظيفة معلم تعليم فني في معمل الفاب لاب، مما أثار تساؤلات واسعة حول الشروط المطلوبة وآلية التقديم.

موعد التقديم في وظائف مدارس المتفوقين

أكدت الوزارة أن التقديم للوظائف قد بدأ بالفعل في المديريات التعليمية، على أن يكون آخر موعد للتقديم هو 29 سبتمبر الجاري.

شروط التقديم في وظائف مدارس المتفوقين

وفيما يلي الشروط اللازمة للتقديم على وظائف مدارس المتفوقين:

الحصول على مؤهل عالٍ في مجال التعليم الصناعي.

إجادة استخدام الحاسب الآلي.

إجادة اللغة الإنجليزية.

كيفية التقديم

أوضحت الوزارة أنه يجب على المتقدمين إرسال طلباتهم مرفقة بصحيفة أحوال حديثة وسيرة ذاتية، بالإضافة إلى ملف PDF معتمد ومختوم يتضمن المعلومات التالية:

الاسم.

الرقم القومي.

الوظيفة الحالية.

مادة التدريس.

التخصص على الكادر.

اسم المؤهل.

رقم الهاتف المحمول.

البريد الإلكتروني.

يتعين على المتقدمين الذين تنطبق عليهم الشروط فقط الالتزام بالدقة في تقديم المستندات، حيث قد يتعرض المخالفون للمسائلة القانونية.

رابط التقديم

لإرسال الطلبات، يجب على المعلمين الراغبين في شغل الوظائف إرسال المستندات إلى البريد الإلكتروني الرسمي للمديرية على العناوين التالية:

[email protected]

[email protected]

جدير بالذكر، أن وزارة التربية والتعليم، أشارت إلى أن المديريات التعليمية ستقوم بتفويض مسؤول لتجميع الطلبات المقدمة خلال فترة الإعلان. على المتقدمين إرسال مستندات تشمل صحيفة أحوال حديثة، سيرة ذاتية، وملف بصيغة PDF معتمد ومختوم، يتضمن البيانات الشخصية (اسم المتقدم، الرقم القومي، الوظيفة الحالية، مادة التدريس، التخصص على الكادر، المؤهل، رقم الهاتف المحمول، البريد الإلكتروني)، وذلك للمتقدمين الذين تنطبق عليهم الشروط.

تأتي هذه الخطوات في إطار جهود الوزارة لتوظيف الكفاءات التعليمية وتعزيز جودة التعليم في مدارس المتفوقين.

وزارة التربية والتعليم تعلن عن وظائف شاغرة بالمدارس الرياضية

وفي سياق اخر، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التقديم لوظائف في المدارس الرياضية، وذلك في عدد من المحافظات تشمل: القاهرة، الإسكندرية، المنوفية، الشرقية، بورسعيد، بني سويف، المنيا، أسيوط، الفيوم، الجيزة، القليوبية، سوهاج، والأقصر.

الوظائف المتاحة بالمدارس الرياضية

تشمل الوظائف المطلوبة في مدارس التربية الرياضية:

إجراءات التقديم بالمدارس الرياضية

يجب على المتقدمين تقديم الطلبات باليد، وليس عبر البريد، على نموذج طلب شغل الوظيفة المذكورة بالتنسيق العام في المديريات التعليمية. يفتح باب التقديم اعتبارًا من 22 سبتمبر حتى 7 أكتوبر.

لن يتم الالتفات إلى الطلبات التي تُرسل بالبريد أو التي تصل بعد الموعد المحدد، كما انه سيتم تحديد مواعيد المقابلات الشخصية على الموقع الرسمي للوزارة، مع إخطار المديريات التعليمية بالمواعيد المحددة لعقد هذه المقابلات في ديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالعاصمة الإدارية.

تأتي هذه الخطوات ضمن جهود الوزارة لتعزيز الكوادر التعليمية في المدارس الرياضية وتحسين مستوى التعليم الرياضي في مصر.

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