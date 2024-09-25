التعليم تتيح وظائف شاغرة بالمدارس الرياضية.. إليك الأوراق المطلوبة

توفر وزارة التربية والتعليم وظائف شاغرة بالمدارس الرياضية موزعة على عدة محافظات، تشمل القاهرة، الإسكندرية، المنوفية، الشرقية، بورسعيد، بني سويف، المنيا، أسيوط، الفيوم، الجيزة، القليوبية، سوهاج، والأقصر.

ويكشف “الموجز” كافة التفاصيل عن وظائف شاغرة بالمدارس الرياضية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم في محافظات مصر، لذلك يتسأل المتقدمين عن الشروط والوظائف المتاحة، ومعرفة الأوراق المطلوبة.

وظائف شاغرة بالمدارس الرياضية

تفاصيل وظائف شاغرة بالمدارس الرياضية

تتضمن وظائف شاغرة بالمدارس الرياضية التابعة لـ وزارة التربية والتعليم مدير مدرسة رياضية، وكيل مدرسة رياضية للمرحلتين الإعدادية والثانوية للبنين والبنات، وذلك طبقًا للقرار الوزاري رقم 219.

طلبات التقديم بوظائف شاغرة بالمدارس الرياضية

واكدت وزارة التربية والتعليم أن طلبات التقديم بوظائف شاغرة بالمدارس الرياضية تتضمن التقدم يدويًا وليس عبر البريد، ويمكن للمتقدمين تسليم طلباتهم حتى 7 أكتوبر 2024، على أن تُنسق الطلبات مع المديريات التعليمية كالتالي:

من المقرر إعلان مواعيد المقابلات على الموقع الرسمي للوزارة، مع إشعار المديريات بذلك.

سيتم تشكيل لجنة برئاسة مدير المديرية، تضم عناصر فنية وقانونية وإدارية لمراجعة ملفات المتقدمين.

بعد المراجعة، تُسلم الملفات إلى مدير عام تنمية مادة التربية الرياضية والعسكرية بالوزارة قبل 13 أكتوبر 2024.

وظائف شاغرة بالمدارس الرياضية

الأوراق المطلوبة بوظائف شاغرة بالمدارس الرياضية

يتعين على المتقدمين تقديم صورة من الشهادات الدراسية، شهادة التنمية المهنية، وتقارير الأداء عن السنوات السابقة.

إرفاق السيرة الذاتية، وبيان حالة من قسم الجزاءات يوضح عدم وجود جزاءات تأديبية.

يشترط أن يكون المتقدمات لوظائف مدير ووكيل مدرسة رياضية بنات من الإناث، والمتقدمون لوظائف مدير ووكيل مدرسة رياضية بنين من الذكور.

لن يُنظر في الطلبات غير المستوفاة أو المقدمة عبر البريد.

تكون مدة الوظيفة سنتين قابلة للتجديد بناءً على تقييم الأداء.

وفي سياق أخر، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مد فترة التحويل بين المدارس والمعاهد الأزهرية حرصًا على مصلحة الطلاب. جاء ذلك بعد تلقي العديد من شكاوى أولياء الأمور بشأن فوات فرصة التحويل.

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