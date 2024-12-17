الآن نتائج الفائزين في قرعة الحج بالجمعيات الأهلية 2025 بالأسماء

قرعة الحج بالجمعيات الأهلية 2025.. أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن نتائج قرعة حج الجمعيات الأهلية لعام 2025 عبر بوابة الحج المصرية، والتي تتيح الاستعلام عن النتيجة باستخدام الرقم القومي.

الحج 2025

ويتساءل الكثير من المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج لعام 2025 عن رابط بوابة الحج المصرية للاستعلام عن نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية لعام 1446-2025.

رابط الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج الجمعيات الأهلية 2025

حرصت وزارة التضامن الاجتماعي على تسهيل عملية الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج عبر بوابة الحج المصرية من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة الحج الموحدة المصرية “اضغط هنا”. إدخال الرقم القومي المستخدم عند تقديم الطلب. التأكد من صحة البيانات المدخلة لتجنب الأخطاء. عرض النتيجة مباشرة بعد الإعلان الرسمي، سواء بقبول الطلب أو عدمه.

في حال القبول، سيتم إرسال تفاصيل المستوى المحدد للحج، والتكاليف، والموقع داخل الحرم عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية.

أسماء الفائزين في قرعة الحج الجمعيات الأهلية 2025

تستعرض جريدة “الموجز” أسماء الفائزين في قرعة الحج الجمعيات الأهلية 2025:



أسماء الفائزين في قرعة الحج الجمعيات الأهلية 2025

أسماء الفائزين في قرعة الحج الجمعيات الأهلية 2025

أسماء الفائزين في قرعة الحج الجمعيات الأهلية 2025

أسماء الفائزين في قرعة الحج الجمعيات الأهلية 2025

أسماء الفائزين في قرعة الحج الجمعيات الأهلية 2025

أسماء الفائزين في قرعة الحج الجمعيات الأهلية 2025

أسماء الفائزين في قرعة الحج الجمعيات الأهلية 2025

تكلفة حج الجمعيات الأهلية 2025

كشفت الوزارة عن تكلفة حج الجمعيات الأهلية لهذا العام والتي بلغت 240 ألف جنيه، وتشمل الإقامة والخدمات، مع استثناء أسعار تذاكر الطيران التي سيتم تحديدها بالتنسيق مع شركة مصر للطيران.

طرق سداد تكاليف حج الجمعيات الأهلية

يمكن للمواطنين دفع تكاليف حج الجمعيات الأهلية من خلال:

جميع فروع بنوك “القاهرة”، “الأهلي”، و”مصر” على مستوى الجمهورية.

مكاتب البريد المنتشرة في كافة المحافظات عبر الحساب المخصص لمصاريف حج الجمعيات الأهلية.

الشروط الواجب توافرها في المتقدمين

تستعرض جريدة “الموجز” الشروط التي حددتها وزارة التضامن الاجتماعي للتقدم لأداء فريضة الحج، وهي:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

ألا يقل سن المتقدم عن 25 عامًا بتاريخ 19 فبراير 2025، باستثناء المرافق لأحد الوالدين، حيث يجب ألا يقل عمره عن 18 عامًا.

لا يشترط وجود محرم شرعي للسيدات دون سن 45 عامًا.

الفئات غير المسموح لها بالتقدم

وفقًا لتعليمات وزارة الصحة، تم منع بعض الفئات من التقدم لأداء مناسك الحج حفاظًا على سلامتهم، ومنها:

مرضى الفشل الكلوي الذين يحتاجون لغسيل دوري.

مرضى تليف الرئة وحالات السمنة المفرطة المرضية.

الحالات المتقدمة من أمراض القلب والأوعية الدموية، التليف الكبدي، والأورام.

الحوامل.

مرضى الزهايمر والحالات النفسية المزمنة.

المصابون بالأمراض المعدية النشطة التي تؤثر على الصحة العامة.

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي حرصها على ضمان أقصى درجات الشفافية والنزاهة في اختيار الأسماء المستوفية للشروط، ودعت المتقدمين إلى متابعة المستجدات عبر القنوات الرسمية للوزارة.

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