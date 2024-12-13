تفاصيل الحج السياحي لعام 2025 والأوراق المطلوبة للتقديم

فتحت شركات السياحة في مصر باب التقدم بطلبات المواطنين الراغبين في أداء الحج السياحي 2025، مما يتيح لهم فرصة لتجربة روحانية مميزة مع تسهيلات وخدمات مُتنوعة.

وتوفر الموجز لمتابعيها معرفة كل ما يخص الحج السياحي 2025 وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات .

ويشمل الحج السياحي لعام 2025 ميلاديا و1446 هجريا عدة مستويات تشمل الحج الاقتصادي والحج البري والحج الـ5 نجوم، مما يوفر خيارات تناسب مع جميع الاحتياجات والميزانيات.

وحسب وسائل إعلام محلية في مصر بدأت الشركات الراغبة في تنظيم الحج سداد الرسوم المقررة لحجز مواقع الحجاج بالمشاعر المقدسة بعد السداد.

تقوم الشركة المسددة لتلك الرسوم برفع إيصال السداد إلى وزارة السياحة والآثار مع طلب تنظيم الحج.

وتوجهت غرفة شركات ووكالات السفر بنصيحة للمواطنين بالتوجه مباشرة إلى الشركات المرخصة، لتجنب التعرض للنصب أو الاستغلال من قبل الوسطاء.

لذلك ننصح الراغبين في أداء هذه الفريضة بالتسجبل مبكرًا لضمان مكانهم من خلال الشركات المرخصة لتفادى المخاطر المحتملة وضمان تجربة حج آمنة وميسرة.

الحج السياحي 2025

جاءت أسعار الحج السياحي 2025 البري والاقتصادي، كما يلي:

- الاقتصادي موسم كامل: 295 ألف جنيه، فقط عزيزية ونزهة، ومع التحسين يُضاف مبلغ 18 ألف جنيه.

- البري: موسم كامل 260 ألف جنيه، فقط عزيزية، ونزهة 225 ألف جنيه، السعر يشمل تكاليف الباص عدا قيمة تذكرة العبارة، ولو مع تحسين يضاف مبلغ 18 ألف جنيه.

- سعر برنامج الحج الاقتصادي طيران دون تحسين سكن بمكة في فنادق أو عمائر سكنية بعيدة عن الحرم المكي بمناطق العزيزية أو النزهة أو المناطق المشابهة، يبلغ 250 ألف جنيه دون احتساب سعر تذكرة الطيران.

الأوراق المطلوبة للحج السياحي 2025:

جواز سفر مميكن. بيان الحالة الصحية. رقم الهاتف المحمول. تصريح من جهة العمل. بيان الموقف من التجنيد. نموذج طلب الحج الورقي. صورة إيصال سداد تكاليف الحج. بطاقة الرقم القومي بشرط أن تكون سارية.

شروط التقديم في الحج السياحي 2025

حددت شركات السياحة شروط التقديم في الحج السياحي 2025، وهم كالآتي:

- استخراج باركود تعريفي لكل تأشيرة.

- الالتزام بمواقع مخصصة في عرفات ومنى.

- تسجيل التأشيرات على المسار الإلكتروني السعودي.

- توفير مشرف لكل رحلة حال تجاوز العدد 10 حجاج.

- إدراج بيانات الحجاج على البوابة المصرية الموحدة.

- توافق البرنامج مع ضوابط السكن المعتمدة من وزارة السياحة.

- عدم تسكين حجاج القرادي بمواقع مخصصة لحجاج السياحة.

- على الشركات السياحية توعية الحجاج بضوابط الحج .

- تحرير عقد بين الشركة والحاج يتضمن: «تفاصيل البرنامج، قيمة الرسوم، بيانات السكن المؤكدة، رقم هاتف الحاج».

- رفع المستندات الخاصة بالبرنامج المتفق عليه مع الحاج على الموقع الإلكتروني للإدارة المركزية لشركات السياحة.

- تُطبق الرسوم المالية المقررة في الحج النظامي على حج القرادي، على أن يتم تقديم الطلبات قبل يوم 9 ذو الحجة.

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