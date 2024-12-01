تفاصيل.. إليك الاوراق المطلوبة من الفائزين في قرعة الحج 2025

قرعة الحج 2025.. أعلنت وزارة الداخلية عن المستندات والأوراق اللازمة من الفائزين في قرعة حج 2025 لاستكمال إجراءات السفر، بالإضافة إلى التعليمات الصحية الواجب اتباعها أثناء أداء مناسك الحج، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.



المستندات المطلوبة من الفائزين في قرعة الحج 2025

يتعين على الفائزين بحج القرعة تقديم مجموعة من المستندات إلى قسم أو مركز الشرطة التابع لهم، والتي تشمل:

جواز سفر دولي مميكن لكل فائز ومرافقه (إن وجد)، على أن يكون ساريًا لمدة لا تقل عن سنة بدءًا من 19 فبراير 2025. صورة من إيصال سداد تكاليف الحج. البطاقة الصحية الصادرة من وزارة الصحة، تثبت تطعيم الفائز ضد مرض الالتهاب السحائي والأنفلونزا الموسمية المحدثة لموسم 2024/2025. صورة من شهادة التحصين (QR code) ضد فيروس كورونا (كوفيد-19). تقرير طبي معتمد من إحدى مستشفيات وزارة الصحة. البصمة العشرية (فيش حج مميكن). شهادة تحركات من الإدارة العامة للجوازات لمن سبق لهم التواجد في المملكة العربية السعودية. بيان الموقف التجنيدي للمجندين (إن وجدوا). تصاريح السفر للذين يتطلب سفرهم موافقة من جهة عملهم.



قرعة الحج 2025

الفئات الممنوعة من الحج 2025

كما حددت الوزارة الفئات التي تُمنع من أداء مناسك الحج هذا العام، وتشمل:

مرضى الفشل الكلوي الذين يتطلب علاجهم جلسات غسيل كُلوى.

مرضى تليف الرئة والأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية.

حالات السمنة المفرطة والأمراض المعدية النشطة مثل السل الرئوي المفتوح.

السيدات الحوامل في الأشهر الأولى والأخيرة، والمرضى النفسيين طبقًا للتقارير الطبية.

الأطفال دون 12 سنة.

وأكدت الوزارة أن هذه الضوابط تأتي في إطار الحرص على صحة وسلامة الحجاج، وفقًا لتعليمات وزارة الصحة والسلطات السعودية.



وسبق أن قامت وزارة الداخلية، بفتح باب التقديم على حج القرعة 2025، وذلك يوم الأربعاء 30 أكتوبر الماضي، ويستمر التقديم حتى مساء اليوم 16 نوفمبر 2024 ويستطيع الراغبون التقديم في قرعة الحج 2025، الدخول على البوابة المصرية الموحدة للحج، من خلال الرابط التالي من هنـــــا .



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