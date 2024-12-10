تفاصيل الحج السياحي من نقابة الأطباء.. الإقامة وتذاكر الطيران

الحج السياحي.. كشفت اللجنة الإجتماعية بالنقابة العامة للأطباء برئاسة أمين الصندوق المساعد الدكتور شادي صفوت، عن فتح باب الحجز لرحلة الحج للأطباء لعام 2025، مستوى 5 نجوم، لمدة 14 يوما و13 ليلة، وهذا ما سيرصد لكم الموجز تفاصيله فيما يلي.

تفاصيل الحج

يشرع البرنامج - بحسب بيان صادر عن اللجنة الإجتماعية بالنقابة العامة للأطباء من يوم 1 ذو الحجة حتى يوم 4 ذو الحجة وعلى أن تكون الإقامة في فندق إعمار رويال المدينة المنورة، ومن يوم 4 ذو الحجة إلى 14 ذو الحجة وعلى أن تكون الإقامة في فندق الشهداء بمكة المكرمة.

أسعار الحج العام الجاري

يتضمن ذلك البرنامج الإقامة في فنادق مكة والمدينة مع إتاحة وجبة الإفطار والعشاء، وإتاحة وجبات الإفطار والغذاء والعشاء بالإضافة لمشروبات، في مخيمات عرفات ومنى.

كما يتضمن أيضاً البرنامج الإنتقال من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة بقطار الحرمين السريع.

أسعار الحج مستوى 5 نجوم

-الفرد في الغرفة الرباعية 470000 جنيه.

-الفرد في الغرفة الثلاثية 500000 جنيه.

-الفرد في الغرفة الثنائية 600000 جنيه.

-الفرد في الغرفة الفردية 850000 جنيه.

وصرحت اللجنة الإجتماعية، أن تلك الأسعار تشمل الضرائب ولا تشمل تذاكر الطيران.

وأشارت اللجنة الإجتماعية إلى أن باب التقديم يفتح للأطباء ومرافقيهم من الدرجة الأولى، بمقر النقابة العامة للأطباء وذلك بشارع القصر العيني، وبمقار النقابات الفرعية بدء من اليوم الإثنين وحتى 18 ديسمبر الجاري، على أن يتم سداد مبلغ 80 ألف 150 جنيه، لجدية حجز.

وسبق وأن كشفت اللجنة الإجتماعية بالنقابة العامة للأطباء، حجز رحلات الحج للأطباء وأسرهم من الدرجة الأولى نوفمبر الماضي.

وأوضح مقرر اللجنة الإجتماعية في تصريحات سابقة له، بأن نقابة الأطباء تقدم لأعضائها رحلة الحج السياحي 5 نجوم “صف تاني”.

وقد تم بالفعل فتح باب التقديم للأطباء ومرافقيهم من الدرجة الأولى بمقر النقابة العامة للأطباء يوم الأحد 17 من نوفمبر الماضي حتى يوم 28 نوفمبر 2024، بالنقابة العامة وبمقرات النقابات الفرعية.

الحج السياحي العام الجاري

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