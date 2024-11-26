رابط الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج 2024 بالرقم القومي

يترقب آلاف المواطنين المتقدمين لأداء الفريضة إعلان نتيجة قرعة الحج 2024، التي تنظمها وزارة الداخلية المصرية، وتتيح الوزارة خدمة إلكترونية مميزة للاستعلام عن نتيجة قرعة الحج لهذا العام، عبر رابط رسمي، بهدف تسهيل الوصول إلى المعلومات بسرعة ودقة دون الحاجة إلى التوجه لمراكز الشرطة أو المديريات.

رابط الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج 2024 عبر الموقع الرسمي

أعلنت وزارة الداخلية عن توافر رابط الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج 2024 في جميع محافظات مصر، حيث يمكن للمواطنين المتقدمين للقرعة الاستعلام بسهولة باستخدام بيانات بطاقة الرقم القومي من خلال الموقع الرسمي.

قم بزيارة الرابط الرسمي: رابط الاستعلام عن نتائج قرعة الحج. اضغط على أيقونة استعلام عن نتيجة القرعة. أدخل الرقم القومي. أدخل رقم المصنع الموجود على الجهة اليمنى من الرقم القومي. اكتب اختبار التحقق (الحروف أو الأرقام الظاهرة على الشاشة). اضغط على "بحث" للحصول على تفاصيل النتيجة، ويمكن الاستعلام من هنــــــا.

جدول إجراء قرعة الحج 2025

ونستعرض لكم في النقاط التالية مواعيد قرعة الحج وفقًا للجدول الزمني الذي أعلنته وزارة الداخلية، وهو على النحو التالي:

- 20 نوفمبر: محافظات القاهرة، الشرقية، مطروح.

- 21 نوفمبر: محافظات الجيزة، الإسكندرية، دمياط.

- 23 نوفمبر: محافظات البحيرة، بورسعيد، الدقهلية، المنيا، أسوان، جنوب سيناء.

- 24 نوفمبر: محافظات كفر الشيخ، الوادي الجديد، الإسماعيلية، الغربية، بني سويف.

- 25 نوفمبر: محافظات أسيوط، السويس، البحر الأحمر، الأقصر، الفيوم، المنوفية.

- 26 نوفمبر: محافظات سوهاج، قنا، شمال سيناء، القليوبية.

نتيجة قرعة الحج 2024

طريقة الاستعلام عن نتائج قرعة الحج 2025 للمحافظات

للاستعلام عن نتائج قرعة الحج وفرت وزارة الداخلية وسيلة إلكترونية مبسطة، حيث يمكن للمواطنين معرفة النتيجة من خلال الخطوات التالية:

1. زيارة البوابة المصرية الموحدة للحج حسب المحافظة المدرج فيها.

2. إدخال الرقم القومي ورقم المصنع المطبوع على بطاقة الرقم القومي.

3. إدخال رمز التحقق الظاهر على الشاشة.

4. الضغط على زر "بحث" للحصول على النتيجة.

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