تحذير غرفة شركات السياحة بشأن مسابقات الحج والعمرة.. ضوابط صارمة لتجنب العقوبات

رصد المخالفات في مسابقات الحج والعمرة.. حذرت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة من تزايد إعلانات مسابقات الحج والعمرة غير الملتزمة بقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، وأكدت الغرفة أن بعض الشركات السياحية والكيانات غير المشروعة تستخدم هذه الإعلانات بشكل يخالف القانون ويؤثر سلبًا على قطاع السياحة، ويعرض الموجز ابرز هذه التحذيرات

شروط الإعلان عن المسابقات

وفقًا لقانون حماية المستهلك، حددت الضوابط اللازمة للإعلان عن المسابقات، والتي تتضمن:

1. إخطار جهاز حماية المستهلك قبل الإعلان بثلاثة أيام على الأقل باستخدام استمارة مخصصة لذلك.



2. البيانات المطلوبة للإخطار تشمل:

اسم مقدم الإخطار وصفته وجنسيته وطرق التواصل.

اسم الجهة القائمة بالمسابقة وعنوانها.

تفاصيل شروط المسابقة وآلية التنفيذ والفئة المستهدفة.

الجوائز المقدمة وكيفية إعلان الفائزين بما يضمن الشفافية.

تقديم نسخة من الإعلان وصورة من الترخيص المطلوب.



التزامات منظمي المسابقات

تقديم أسماء الفائزين وبياناتهم خلال 15 يومًا من إعلان النتائج.

التزام الشفافية في اختيار الفائزين، مع ضمان فرص متساوية للجميع.



إجراءات جهاز حماية المستهلك

يحتفظ الجهاز بحق إيقاف المسابقات أو إعلاناتها إذا ثبتت عدم جديتها أو مخالفتها للقوانين، كما يتم اتخاذ إجراءات ضد الإعلانات التي تتضمن خداعًا أو إساءة أو تمييزًا بين المواطنين.

تحذير للشركات السياحية

شددت الغرفة على ضرورة التزام الشركات السياحية بالإجراءات القانونية لتجنب العقوبات، وأكدت أن أي مخالفة قد تعرض الشركة لإجراءات قانونية صارمة، بما يحفظ استقرار القطاع السياحي.

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