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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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الأخبار

اعرف الخطوات وأماكن الدفع.. إليك اسعار حج القرعة 2025

حج القرعة 2025
حج القرعة 2025

اسعار حج القرعة 2025.. أعلنت وزارة الداخلية عن بدء سداد تكاليف قرعة الحج لعام 2025، وذلك للفائزين في القرعة التي تم إجراؤها لعام 1446هـ، ويأتي هذا الإعلان ضمن جهود الوزارة لتسهيل الإجراءات وتوفير الخدمات اللازمة للحجاج، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية اسعار حج القرعة 2025.
 

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موعد سداد تكاليف حج القرعة 2025

يبدأ سداد تكاليف الحج اعتبارًا من اليوم السبت 30 نوفمبر 2024، عبر كافة فروع البنوك الوطنية (الأهلي، مصر، القاهرة)، بالإضافة إلى مكاتب الهيئة القومية للبريد المصري المنتشرة في أنحاء الجمهورية. يستمر السداد حتى يوم الأحد 22 ديسمبر 2024.

اسعار حج القرعة 2025

تم تحديد سعر حج القرعة لعام 2025 بمبلغ 220 ألف و300 جنيه، وذلك بدون تذكرة السفر بالطائرة، كما أوضحت الوزارة أن السداد سيتم لكل فائز على حدة، باستثناء كبار السن وذوي الهمم ومرافقوهم، حيث يمكنهم سداد المبلغ بشكل مشترك.
 

اسعار حج القرعة 2025

طريقة سداد حج القرعة 2025 وشروط أخرى

يتم سداد المبالغ باستخدام بطاقة الرقم القومي السارية، كما أكدت الوزارة على ضرورة الالتزام بكافة التكاليف التي قد تفرضها السلطات السعودية، مشيرة إلى أن عدم السداد في الموعد المحدد يعني تنازل الفائز عن فرصة الحج.

من جانب آخر، وضعت الوزارة عددًا من التعليمات التي يجب على الحجاج اتباعها أثناء تأديتهم لمناسك الحج، أبرزها الالتزام بالإجراءات الوقائية التي تفرضها السلطات السعودية، وعدم التصوير داخل الحرمين الشريفين، بالإضافة إلى ضرورة الالتزام بالإرشادات المتعلقة بالصلاة والتعامل مع درجات الحرارة المرتفعة، كما يجب على الحجاج الإفصاح عن المبالغ النقدية أو الأدوات الثمينة التي يحملونها، والتأكد من حمل التقارير الطبية اللازمة للأدوية الشخصية التي يحتاجونها خلال أداء المناسك.

وتجدر الإشارة إلى أن شملت تكاليف حج القرعة العام الماضي 2024، بمبلغ " 150.000 مائة وخمسون ألف جنيه"بدون طيران، ولكن بإضافة قيمة تذكرة السفر بالطائرة ليصبح السعر إجمالي "170.000 مائة وسبعون ألف جنيه".

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