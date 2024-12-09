نتيجة قرعة الحج السياحي في الفترة الحالية.. تفاصيل

التقديم على الحج السياحي.. جاءت الضوابط والقواعد المنظمة للحج السياحي لعام 1446هــ، والتي اعتمدها وزير السياحة والآثار شريف فتحي، وذلك لضمان الفترة المحددة لتلقي طلبات الحج السياحي من المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج عن طريق شركات السياحة والتي بدأت منذ 20 نوفمبر الجاري ومن المقرر أن تنتهي في 20 ديسمبر القادم، وهذا ما سوف يعرض تفاصيله الموجز فيما يلي.

الحج السياحي

موعد نتيجة قرعة الحج السياحي

الحج السياحي 2025 متوفر التقديم عليه عبر شركات السياحة التى تنفذه باحترافية مرتفعة، وذلك عبر برامج محددة ومتنوعة مابين السياحي الخمسة نجوم و الإقتصادي والبري أيضاً، والذى يخضع لإشراف ورقابة وزارة السياحة والآثار.

ومن المقرر إجراء قرعة الحج السياحي 2025 العلنية الإلكترونية بهدف إختيار الحجاج في كل مستويات الحج السياحي وإعلان النتيجة يوم 23 ديسمبر الجارى.

قرعة الحج السياحي

ومن المقرر إجراء القرعة العلنية الإلكترونية لاختيار الحجاج في كافة مستويات الحج السياحي وإعلان النتيجة يوم 23 ديسمبر المقبل، وهذا ما سيوضحه لكم الموجز فيما يلي.

التقديم لأداء مناسك الحج

وجاء فتح باب تلقي طلبات المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج السياحي قبل بداية موسم الحج بفترة كافية وذلك ليعطى فرصة أكبر لإتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك على أكمل وجه والإستعداد الكامل للموسم من الوزارة وشركات السياحة.

معلومات مهمة خاصة بحجز الحج السياحي

وسبق وناشدت غرفة شركات و وكالات السفر والسياحة، جموع المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج لعام 1446هـ / 2025 م، وذلك بضرورة التوجه بشكل مباشر إلى شركات السياحة المرخصة، وفروعها المنتشرة بجميع المدن والمحافظات، والبعد عن السماسرة والوسطاء تجنباً لتعرضهم للنصب وضياع حقوقهم، وحذرت الغرفة المواطنين من التعامل مع الكيانات غير الشرعية والشركات التي تدعي تنظيم رحلات الحج السياحي أو العروض التي تروج لها بعض الكيانات التي يكون لديها سجل تجاري لخدمات رحلات وسفر، ومشددة على أن تلك الكيانات والشركات غير مرخصة من وزارة السياحة والآثار وغير مسموح لها بتنظيم رحلات الحج، ونصحت الغرفة المواطنين أثناء التقدم للحجز في الحج من خلال شركات السياحة التأكد من أن الشركة مرخصة من وزارة السياحة.

قرعة الحج السياحي

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