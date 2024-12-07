أسعار الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم السبت 7 ديسمبر 2024

يعد الريال السعودي من العملات الأكثر طلبًا في السوق المصرية، خاصة مع تزايد إقبال المصريين على أداء مناسك الحج والعمرة، يلعب الريال السعودي دورًا محوريًا في الاقتصاد الإقليمي، ويعتبر من العملات القوية التي تستمد قيمتها من الاقتصاد السعودي القوي وارتباطها الوثيق بالدولار الأمريكي.

في السطور التالية، تقدم جريدة الموجز أسعار الريال السعودي في البنوك المصرية، بالإضافة إلى قيمته مقابل الدولار الأمريكي.

أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية

تختلف أسعار الريال السعودي من بنك لآخر بناءً على العرض والطلب، وجاءت الأسعار اليوم كالتالي:

البنك المركزي المصري:

13.28 جنيه للشراء

13.32 جنيه للبيع



البنك الأهلي المصري:

13.26 جنيه للشراء

13.32 جنيه للبيع



بنك مصر:

13.26 جنيه للشراء

13.32 جنيه للبيع



بنك الإسكندرية:

13.28 جنيه للشراء

13.32 جنيه للبيع



البنك التجاري الدولي (CIB):

13.29 جنيه للشراء

13.32 جنيه للبيع



مصرف أبو ظبي الإسلامي:

13.29 جنيه للشراء

13.32 جنيه للبيع



بنك البركة:

13.28 جنيه للشراء

13.31 جنيه للبيع



بنك قناة السويس:

13.24 جنيه للشراء

13.33 جنيه للبيع

سعر الدولار مقابل الريال السعودي

وفقًا لآخر التحديثات، سجل الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي:

1 دولار أمريكي = 3.75 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.27 دولار أمريكي

ريال سعودي



تحويلات الريال السعودي إلى الجنيه المصري

لإعطاء صورة أوضح حول قيم التحويلات، نستعرض أمثلة لتحويلات الريال السعودي إلى الجنيه المصري:

1 ريال سعودي = 13.3277 جنيه مصري

5 ريالات سعودية = 66.6386 جنيهًا مصريًا

10 ريالات سعودية = 133.277 جنيهًا مصريًا

25 ريالًا سعوديًا = 333.193 جنيهًا مصريًا

50 ريالًا سعوديًا = 666.386 جنيهًا مصريًا

100 ريال سعودي = 1،332.77 جنيهًا مصريًا

500 ريال سعودي = 6،663.86 جنيهًا مصريًا

1،000 ريال سعودي = 13،327.7 جنيهًا مصريًا

5،000 ريال سعودي = 66،638.6 جنيهًا مصريًا

10،000 ريال سعودي = 133،277 جنيهًا مصريًا



أهمية الريال السعودي في السوق المصرية

يحظى الريال السعودي بأهمية خاصة في مصر نتيجة الاعتماد عليه في التعاملات المرتبطة بالسفر إلى السعودية، سواء للعمل أو لأداء مناسك الحج والعمرة، والطلب المتزايد على العملة السعودية خلال المواسم الدينية يعزز من قيمتها واستقرارها في السوق المحلية.

تظل أسعار الريال السعودي محط أنظار الكثيرين في مصر، خاصة مع توقعات بتغيرات طفيفة خلال الأيام المقبلة وفقًا للتقلبات في سوق الصرف العالمية.