سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024 في البنوك

سعر الريال السعودي اليوم.. سادت حالة من الاستقرار في سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024, وتراوحت معدلات الشراء والبيع بين 12.87 جنيه و13.39 جنيه للشراء، و13.32 جنيه و13.39 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

رصدت جريدة “الموجز” تحديث سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024, وفقًا للمواقع الرسمية للبنوك العاملة في مصر.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري اليوم

حقق سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 13.2877 جنيه للشراء و13.327 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري اليوم

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 13.2653 جنيه للشراء و13.3211 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي في بنك مصر اليوم

بلغ سعر الريال السعودي في بنك مصر 13.2653 جنيه للشراء و13.3211 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية اليوم

أظهر سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية 13.2846 جنيه للشراء و13.3264 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس اليوم

حقق سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس 13.2408 جنيه للشراء و13.3362 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد اليوم

سجل سعر الريال السعودي في المصرف المتحد 12.8746 جنيه للشراء و13.3413 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي (AIB) اليوم

وأظهر سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي (AIB) 13.2751 جنيه للشراء و13.3213 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العقاري المصري العربي اليوم

بلغ سعر الريال السعودي في البنك العقاري المصري العربي 12.9766 جنيه للشراء و13.3245 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم

حقق سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي 13.2963 جنيه للشراء و13.3291 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي (AIB) اليوم

سجل سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي (AIB) 13.2883 جنيه للشراء و13.3237 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي اليوم

أظهر سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي 13.2863 جنيه للشراء و13.3129 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي اليوم

بلغ سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي 13.27 جنيه للشراء و13.32 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك HSBC اليوم

حقق سعر الريال السعودي في بنك HSBC 13.25 جنيه للشراء و13.28 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول اليوم

سجل سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول 13.2248 جنيه للشراء و13.3934 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي اليوم

أظهر سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي 13.2783 جنيه للشراء و13.3138 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي (QNB) اليوم

بلغ سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي (QNB) 13.2265 جنيه للشراء و13.3211 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني (NBK) اليوم

حقق سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني (NBK) 13.2024 جنيه للشراء و13.3342 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك SAIB اليوم

سجل سعر الريال السعودي في بنك SAIB 13.09 جنيه للشراء و13.33 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك CIB اليوم

أظهر سعر الريال السعودي في بنك CIB 13.2978 جنيه للشراء و13.3291 جنيه للبيع.

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