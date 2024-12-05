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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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بيزنس وبورصة

تعرف على سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري 5 ديسمبر 2024

الريال السعودي
الريال السعودي

يشكل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري أحد أهم المؤشرات الاقتصادية التي تشغل بال الكثيرين من الأفراد وأصحاب الشركات في كلا البلدين، فالتذبذب في سعر الريال السعودي لا يؤثر فقط على قيمة الجنيه المصري، بل يمتد تأثيره إلى شتى مناحي الحياة اليومية، من أسعار السلع والخدمات إلى قرارات الاستثمار والسفر هذا كله يتوقف على سعر الريال السعودي.

 

وتتابع الأسواق المالية عن كثب أي تغييرات في أسعار الصرف بين الريال السعودي والجنيه المصري، حيث أن هذه التغيرات تؤثر على قرارات الاستثمار والتجارة، كما يتابع المواطنون العاديون هذه التغيرات في أسعار الريال السعودي باهتمام، لما لها تأثير مباشر على حياتهم اليومية.

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 ويستعرض موقع الموجز، أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024.

 

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

جاء سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 13.18 جنيه للشراء، 13.22 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 13.16 جنيه للشراء 13.22 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي في بنك مصر

بلغ سعر الريال السعودي في بنك مصر 13.16 جنيه للشراء 13.22 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

ووصل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي إلى 13.19 جنيه للشراء13.23 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي الدولي

سجل سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي الدولي نحو 13.08 جنيه للشراء، 13.26 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي

وسجل سعر الريال السعودي في بنك فيصل 13.16 جنيه للشراء 13.22 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس 13.14 جنيهًا للشراء و13.22 جنيهًا للبيع.

 

سعر الريال السعودي اليوم في بنك SAIB

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك SAIB 13.05 جنيهًا للشراء و13.28 جنيهًا للبيع.

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