موعد إجراء قرعة الحج السياحي 2025.. اعرف الضوابط بالتفصيل

الحج السياحي 2025.. أعلنت وزارة السياحة والآثار، الضوابط وموعد إجراء قرعة الحج السياحي لعام 1446هـ، حيث تم تحديد الفترة التي يمكن خلالها للمواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج التقدم عبر شركات السياحة، وقد بدأت فترة التقديم في 20 نوفمبر الماضي ومن المقرر أن تنتهي في 20 ديسمبر الجاري.

وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية تفاصيل قرعة الحج السياحي 2025 وإعلان الفائزين.

تفاصيل قرعة الحج السياحي 2025

وتستمر عمليات تسجيل الراغبين في أداء الحج السياحي، حيث سيتم إجراء القرعة العلنية الإلكترونية لاختيار الحجاج في جميع مستويات الحج السياحي، على أن يتم إعلان النتائج في 23 ديسمبر المقبل.

الحج السياحي

الضوابط والقواعد المنظمة للحج السياحي

وتم اعتماد الضوابط والقواعد المنظمة للحج السياحي لعام 1446هـ، من قبل شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، وفقًا لأحكام قانون 84 لسنة 2022 المنظم للحج، وقانون شركات السياحة رقم 38 لسنة 1977م، وتم تحديد موعد إجراء القرعة العلنية الإلكترونية لاختيار الحجاج في كافة مستويات الحج السياحي وإعلان النتيجة يوم 23 ديسمبر المقبل.

وفي هذا السياق، ناشدت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة المواطنين الذين يخططون لأداء فريضة الحج لعام 1446هـ (2025م) بالتوجه مباشرة إلى الشركات السياحية المرخصة وفروعها المنتشرة في مختلف المدن والمحافظات، محذرة من التعامل مع السماسرة أو الوسطاء الذين قد يعرضونهم للاحتيال وضياع حقوقهم، كما شددت الغرفة على ضرورة تجنب التعامل مع الشركات غير المرخصة التي تدعي تنظيم رحلات الحج السياحي، مؤكدة أن هذه الشركات غير معترف بها من وزارة السياحة والآثار.

وأوصت الغرفة المواطنين بالتحقق من أن الشركات التي يتعاملون معها مرخصة من وزارة السياحة قبل التقديم للحجز في الحج، وذلك لضمان تنظيم رحلات قانونية وآمنة، والتأكد من التزام الشركات بكافة المعايير القانونية والمهنية التي تضمن حقوق الحجاج.

الحج السياحي

وفيما يخص شركات السياحية أوضحت ضوابط الحج السياحي 2025:

ضوابط الحج السياحي 2025

التزم الشركات السياحية بالتنبيه على الحجاج الفائزين بعدم استخراج جواز سفر آخر عقب استخراج التأشيرة إلا بعد مراجعة الوزارة نظراً لارتباط التأشيرة بجواز السفر.

التزم الشركات السـياحية بإضافة رقم الهاتف الخاص بالمواطنين الراغبين في خوض القرعة الإلكترونية وذلك أثناء فترة تقديم طلبات المتقدمين للحج السياحي على موقع البوابة المصـرية الموحدة للحج، وكذا إدراج الرقم السـعودي للمشـرف المرافق للحجاج أثناء التنفيذ الفعلي لبرامج الحج علي موقع الإدارة المركزية لشركات السياحة.

التزم الشـركات السـياحية بالتأكد من المتقدم للحج السـياحي بأنه لم يسبق له التقدم لأي من الجهات الأخرى المنظمة للحج هذا العام.

جدير بالذكر جميع الأسعار المذكورة لا تشمل تذاكر الطيران أو الباخرة بالنسبة لبرامج الحج البري لعام 1446 هـ، ما يعني أن التكلفة النهائية قد تتغير بناءً على وسائل النقل المستخدمة، إذا كنت تخطط لأداء فريضة الحج هذا العام، يجب متابعة ضوابط وزارة السياحة واختيار البرنامج الذي يناسبك بعناية لضمان تجربة حج مريحة ومنظمة.

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