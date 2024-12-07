أسعار الحج السياحي لهذا العام.. موفر وخدمة عالية.. التفاصيل

الحج السياحي.. مع قرب حلول موعد إجراء القرعة العلنية الإلكترونية للحج السياحي للأفراد لعام 2025، إرتفعت معدلات بحث عدد كبير من المواطنين عن أسعار الحج السياحي، وهذا ما سيوضحه لكم الموجز في التقرير التالي.

أسعار الحج لهذا العام

كانت وزارة السياحة المصرية كشفت عن شروع التسجيل للراغبين في أداء فريضة الحج السياحي للعام 1446 هـ، في شهر نوفمبر السابق، على أن يستمر لدى شركات السياحة لمدة شهر، حيث يتم إغلاق باب التقديم يوم 20 ديسمبر الجاري، وإعلان أسماء المقبولين لأداء الحج السياحي يوم 23 ديسمبر وذلك بعد إجراء القرعة الإلكترونية العلنية، مما يضمن الشفافية والنزاهة حين اختيار الفائزين.

ضوابط حج للأفراد 2025

تلتزم الشركات السياحية المنفذة لحج الفرادى بجميع الضوابط والقواعد المنظمة للحج.

ولا يعتد بأي طلبات مقدمة من الشركات السياحية من أجل تنفيذ الحج القرادي عقب يوم 9 ذو الحجة.

وتسرى المعاملات المالية من الرسوم والمساهمات المقررة في الحج النظامي على حج الفرادي.

وأيضاً تلتزم الشركة السياحية بالإخطار عن البرنامج المعد لذلك عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة.

وتلتزم شركة السياحة بتحميل الأوراق الخاصة بتنظيم هذا البرنامج الذي يحتوي على تفاصيل الباقة المتعاقد عليها للحاج على الموقع الإلكتروني للإدارة المركزية لشركات السياحة.

وكما يُشترط في الشركات السياحية الراغبة في تنفيذ تأشيرات الحج أن تكون ضمن الشركات المنفذة للحج في حالة زيادة العدد عن 10 حجاج يتم الإلتزام بتوفير مشرف للرحلة.

ويتم تحرير عقد بين الشركة والحاج مدرج فيه قيمة البرنامج، وتلتزم الشركة برفع إيصال إستلام المبالغ من الحجاج ضمن أوراق الملف وأن يُذكر فيه رقم الهاتف الخاص بالحاج وأن يكون مفعل.

وتلتزم غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة وهكذا الشركات السياحية المنفذة لحج الفرادى بإعلان المواطنين وتوعيتهم وتعريفهم بضوابط وإجراءات الحج الفردي وطريقة تطبيقه وتنفيذه.

وتلتزم الشركات السياحية التي تود تنفيذ تأشيرات حج الفرادى من خلال إدراج بيانات الموظفين على البوابة المصرية الموحدة للحج واستخراج باركود تعريفي لكل تأشيرة وإدراجها على المسار الإلكتروني السعودي وموقع الإدارة المركزية لشركات السياحة.

وأيضاً أن يكون البرنامج المتعاقد عليه متوافقًا وضوابط السكن المعتمد من الوزارة بناءاً على كل مستوى وبما لا يتعارض مع تعليمات السلطات السعودية المقررة في هذا الشأن وذلك يعد شريطة توفير مشرف من مشرفي الشركة المنفذة وبما يتفق والشروط المقررة بضوابط المشرفين الصادرة في سياق هذا الشأن.

وأن يكون هناك سكن مؤكد وأن يكون مفعل على المسار ويتم إدراجه بالعقد بين الشركة والحاج، وتقديم ما يفيد وجود أماكن للعدد المقدم من الشركة بمطوف معلوم لكل من مشعري عرفات ومنى على أن يُدرج ذلك في العقد، ويقلل تسكين حجاج الفرادي بمواقع حجاج السياحة بالمشاعر المقدسة.

وتتولى الشركات السياحية تجهيز تأشيرات حج الفرادى وهو «الحج الذي يحصل فيه المصري المقيم بجمهورية مصر العربية على تأشيرة حج خارج الحصة المقررة للدولة» وذلك بموجب نص القانون رقم 84 لسنة 2022م الخاص بإصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، وذلك عن طريق البوابة المصرية الموحدة للحج.

أسعار الحج السياحي

جاءت أسعار الحج السياحي 2025 للبرامج الاقتصادية والخمس نجوم والبري والطيران، على النحو التالي:

أسعار الحج السياحي الـ5 نجوم

خمس نجوم أ من ساحة الحرم وحتى 250 متر: 580 ألف جنيه.

- خمس نجوم ب من ساحة الحرم وحتى 1250 متر: 520 ألف جنيه.

أسعار الحج الاقتصادي 2025 طيران

يوجد حج اقتصادي أ موسم كامل بفنادق وحتى 1250 متر: 295 ألف جنيه.

وهناك أيضا حج إقتصادي ب موسم كامل بفنادق على بعد 1250 متر وحتى 2000 متر: 275 ألف جنيه.

واقتصادي ج تسكين الحجاج بالمناطق المعتاد تسكين الحجاج بها مثل «العزيزية والنزهة والزاهر»: 250 ألف جنيه.

أسعار الحج السياحي البري

هناك سياحي بري أ موسم كامل بفنادق وحتى 1250 متر: 260 ألف جنيه.

وأيضاً سياحي بري ب موسم كامل بفنادق على بعد 1250 متر وحتى 2000 متر: 245 ألف جنيه.

وسياحي بري جـ تسكين الحجاج بالمناطق المعتاد تسكين الحجاج بها مثل «العزيزية والنزهة والزاهر»: 225 ألف جنيه.



وبناءً على ضوابط الحج السياحي 2025، فإن كافة الأسعار السابقة لا تتضمن تذاكر الطيران أو الباخرة لبرامج الحج البري 1146 هـ.

الحج السياحي

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