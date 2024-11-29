مبادرة وزارة الثقافة لدعم السياحة من أجل الفن بحضور تامر عبد المنعم

اجتمع اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، مع كل من الدكتورة لمياء زايد، رئيس الأوبرا المصرية، والفنان تامر عبد المنعم، رئيس البيت الفني للفنون الشعبية، من أجل تعزيز السياحة الثقافية في مختلف أنحاء مصر.

جاء الاجتماع ضمن مبادرة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، التي تهدف إلى نقل الأنشطة الفنية إلى كافة المحافظات المصرية من أجل جذب السياح وتعريفهم بالتراث الثقافي المصري.

في إطار ذلك، يرصد الموجز، تفاصيل مبادرة وزارة الثقافة من أجا تعزيز السياحة في مصر.

وقد تم الاتفاق على تنظيم مجموعة من الحفلات الفنية المميزة في مدينة شرم الشيخ، التي ستكون نقطة جذب مهمة للسياح المحليين والدوليين.

ستقام الحفلات على خشبة المسرح الروماني، وأيضًا في الصالة الأوليمبية المغطاة، بالإضافة إلى تنظيم فعاليات على طريق السلام بالمدينة.

تنظيم فعاليات ثقافية في أماكن سياحية مميزة



تأتي هذه المبادرة في إطار السعي المستمر من وزارة الثقافة لدعم الفن في الأماكن السياحية الشهيرة، لتوفير تجربة ثقافية متميزة للسياح.

ويشمل البرنامج الذي تم الاتفاق عليه إقامة حفلات موسيقية واستعراضية، تهدف إلى تسليط الضوء على الثقافة المصرية، وتعريف الزوار بتاريخ وتراث البلاد، بما يعزز من مكانة مصر كوجهة سياحية ثقافية.

ستعمل هذه الأنشطة على جذب المزيد من السياح من خلال تقديم عروض فنية تتنوع بين الموسيقى الكلاسيكية والمسرح والفنون الاستعراضية.

تامر عبد المنعم

أحمد شاكر

اعتماد الأجندة الفنية بعد زيارة شرم الشيخ

ومن المتوقع أن يتم اعتماد الأجندة الفنية الخاصة بالفعاليات بعد زيارة الفنان تامر عبد المنعم والدكتورة لمياء زايد لمدينة شرم الشيخ غدًا، حيث سيقوم معالي وزير الثقافة، الدكتور أحمد هنو، بالموافقة على التفاصيل النهائية للأنشطة الفنية المقررة.

هذه الخطوة تأكيد على التعاون الوثيق بين وزارة الثقافة ومحافظة جنوب سيناء لضمان نجاح الأنشطة الفنية وتحقيق أهداف المبادرة.

الاستعدادات في المسرح الروماني بشرم الشيخ



وفي خطوة تحضيرية مهمة، قام الفنان تامر عبد المنعم بزيارة تفقدية للمسرح الروماني في شرم الشيخ مساء أمس، حيث التقى بالمخرج الكبير شاكر عبد اللطيف والفنان أحمد شاكر لمناقشة كافة الترتيبات اللوجستية الخاصة بالفعاليات المزمع إقامتها.

المسرح الروماني

وقد تم الاتفاق خلال الاجتماع على تحديد التفاصيل الدقيقة المتعلقة بالإعدادات التقنية، بما في ذلك تجهيزات الصوت والإضاءة وأماكن الجلوس، لضمان تقديم العروض بأعلى مستوى من الاحترافية.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن جدول الفعاليات قريبًا بعد اعتماد الأجندة النهائية من قبل وزير الثقافة.

مشاركة فرق عمل متخصصة في تحضيرات المدينة



جدير بالذكر أن الزيارة شهدت أيضًا مشاركة كل من الدكتورة إيناس عبد العزيز، مدير عام فرقة رضا، والمخرج المنفذ محمد عمر، مدير خشبة مسرح البالون، حيث رافقوا الفنان تامر عبد المنعم في زيارته لمدينة شرم الشيخ.

وتأتي هذه الزيارة في إطار التحضيرات النهائية لضمان تنفيذ الأنشطة الثقافية بأعلى مستوى من التنظيم، مما يعكس التزام وزارة الثقافة بفتح آفاق جديدة للفنون في كافة الأماكن السياحية.

كما أن هذه الأنشطة ستسهم في دعم الاقتصاد المحلي من خلال جذب الزوار وتوفير تجربة ثقافية ممتعة لهم.

مبادرة وزارة الثقافة

الهدف من الأنشطة الفنية في شرم الشيخ



تهدف هذه الفعاليات الفنية إلى إضفاء طابع ثقافي مميز على مدينة شرم الشيخ، التي تعد واحدة من أهم الوجهات السياحية في مصر. وبجانب كونها فرصة لاستعراض التراث المصري، تشكل هذه الأنشطة منصة للفنانين المصريين لإظهار إبداعاتهم أمام جمهور عالمي، مما يعزز من دور الفن في تعزيز الصورة الذهنية لمصر في الخارج.

كما أن تقديم عروض فنية في هذه الأماكن المميزة يساهم في إحياء السياحة الثقافية ويجعل من هذه المدينة مركزًا للفنون المتنوعة.

تعد هذه المبادرة خطوة هامة نحو تعزيز مكانة مصر الثقافية والفنية على الخريطة السياحية العالمية، ويشيد بها الجميع باعتبارها واحدة من المبادرات التي تجمع بين الفن والسياحة لتعزيز العلاقات الثقافية بين مصر والعالم.

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