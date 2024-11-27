الخميس القادم..وزير الثقافة والفنان حسين فهمي ضيفا برنامج معكم منى الشاذلي

يحل الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة والفنان حسين فهمي ضيفا برنامج معكم منى الشاذلي مع الإعلامية منى الشاذلي عبر فضائية on في تمام الساعة العاشرة مساءً ،

ومن المقرر أن تقسم الحلقة إلى جزئين لتعرض يوم الخميس القادم 28 نوفمبر و الجمعة 29 من الشهر ذاته.



ويتطرق الثنائي في الحديث عن مهرجان القاهرة السينمائي ودوره في دعم القضية الفلسطينية وتسليط الضوء على المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني من حصار وقصف واعتداءات غاشمة من قبل الكيان الصهيوني.

كما يتحدث الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة عن السياسة العامة للوزارة وأنشطة وزارة الثقافة وحرصه على تعزيز دور القوى النعامة في مصر.



مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

ويرصد لكم الموجز فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حيث جاء مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45 برئاسة الفنان حسين فهمي بروح فلسطينية.



وذلك بعدما وقع الاختيار من قبل إدارة المهرجان على عرض فيلم أحلام عابرة للمخرج رشيد مشهراوي كافتتاحية للمهرجان.



كما تم عرض الفيلم الوثائقي وين صرنا والذي يوثق الأحداث الحقيقية التي تحدث في فلسطين ويعد التجربة الإخراجية والإنتاجية الاولى للفنانة درة زروق.

حرص الفنان حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي على منع شركات الماقطعة من المشاركة في رعاية المهرجان.



وفي لافتة إنسانية تكاد تكون بسيطة ولكنها حملت في طياتها كثيرًا من المعاني وذلك بالتنويه على جميع حضور المهرجان من نجوم ومشاهير بارتداء دبوس العلم الفلسطيني كإشارة على قرب فلسطين الشقيقة من قلب كل مواطن مصري.

وزير الثقافة المصري

وزير الثقافة

مواليد 13 ديسمبر 1968 بالقاهرة، حاصل على بكالوريوس من كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان قسم حفر 1992، وماجستير في أفلام الرسوم المتحركة التجريبية من جامعة القاهرة 1997. ودكتوراة في فلسفة الفن، متخصص في الاتصال المرئي وإبداع أفلام الرسوم المتحركة.

أهم المناصب التي تولاها

معيد بكلية الفنون الجميلة قسم الجرافيك شعبة رسوم متحركة وفن الكتاب.

أستاذ مساعد بقسم الجرافيك بكلية الفنون الجميلة.

أستاذ بقسم الجرافيك بكلية الفنون الجميلة.

عميد كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان أغسطس 2019 سابقاً.

نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب وعميد كلية الفن والتصميم بجامعة الجلالة.

وزير الثقافة المصري منذ 3 يوليو 2024.

نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب بجامعة الجلالة الأهلية الحكومية 2023.

عميد كلية الفن والتصميم جامعة الجلالة الأهلية الحكومية2021.

وكيل شئون الدراسات العليا والبحوث كلية الفنون الجميلة، جامعة حلوان 2018.

معيد بكلية الفنون الجميلة قسم الجرافيك شعبة رسوم متحركة وفن الكتاب.

انتداب للتدريس في: جامعة العلوم الحديثة، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والجامعة الألمانية بالقاهرة وجامعة النيل الدولية وكلية الفنون الجميلة، وجامعة المنيا وكلية الفنون الجميلة جامعة المنصورة.

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