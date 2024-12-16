التضامن تعلن أسعار حج الجمعيات الأهلية 2025.. تفاصيل كاملة

حج الجمعيات الأهلية 2025.. أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، ممثلة في أيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن لشئون العمل الأهلي والمدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج، عن اعتماد أسعار حج الجمعيات الأهلية لموسم 2025.

أسعار حج الجمعيات الأهلية 2025



وتبين الموجز وفقًا لما تم الإعلان عنه، أسعار برامج حج الجمعيات الأهلية 2025 كما يلي:

المستوى الأول: 395 ألف جنيه، شامل الوجبات.

المستوى الثاني: 268 ألف جنيه، شامل الوجبات.

المستوى الثالث: 240 ألف جنيه، شامل الوجبات.



وأشار عبد الموجود إلى أن هذه الأسعار لا تشمل تكلفة تذكرة الطيران، والتي سيتم الإعلان عنها لاحقًا بالتنسيق مع شركة مصر للطيران.

موسم الحج.. تسهيلات نقل الحجاج

أكدت وزارة التضامن أن شركة مصر للطيران ستتولى نقل الحجاج عبر مطار المدينة المنورة في رحلات الذهاب والعودة، مع إمكانية استخدام بعض المطارات الإقليمية في مصر المصرح لها بنقل الحجاج.

كما سيتم توفير خدمة نقل الحجاج من مختلف المحافظات إلى المطارات المصرية لتسهيل عملية السفر سواء عند الذهاب أو العودة، وذلك حرصًا على راحة الحجاج.

موسم الحج

دعم ديني وإرشادات للحجاج

وأوضح عبد الموجود أن الوزارة ستستمر في تقديم خدمات الوعظ والإرشاد الديني خلال موسم الحج بالتنسيق مع كل من:

الأزهر الشريف.

وزارة الأوقاف.

دار الإفتاء المصرية.



وأشار إلى توفير دليل شامل للحجاج يغطي جميع الإجراءات الإدارية والدينية المتعلقة برحلة الحج، بما يضمن الإجابة على كافة الاستفسارات التي قد تواجههم.

تفاصيل إضافية حول موسم الحج

تعمل الوزارة على تنسيق كامل مع الجهات المختصة لضمان تقديم خدمات متميزة للحجاج، سواء من حيث السكن أو النقل أو الوجبات. كما تسعى إلى تسهيل كافة الإجراءات لضمان موسم حج آمن ومنظم.

حجز تذاكر الطيران

أكدت وزارة التضامن أن أسعار تذاكر الطيران سيتم تحديدها لاحقًا بالتنسيق مع شركة مصر للطيران، التي ستوفر رحلات مريحة باستخدام المطارات الإقليمية المصرح لها بنقل الحجاج.

أهمية تقديم خدمة متميزة

يأتي هذا الإعلان في إطار حرص وزارة التضامن الاجتماعي على توفير خدمات مميزة للحجاج، بما يضمن راحتهم وتقديم تجربة حج مثالية، سواء من الناحية الإدارية أو الدينية.

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