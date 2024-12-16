الأوراق المطلوبة للتقديم فى قرعة الحج.. خطوات التسجيل والشروط اللازمة

قرعة الحج.. تزامنًا مع إعلان نتيجة قرعة الحج 2025 ، يتزايد اهتمام المواطنين بالحصول على كافة المعلومات المتعلقة بكيفية التقديم والشروط المطلوبة للمشاركة، و يسعى الكثيرون للاستعداد لهذه الفرصة الروحية الكبرى، ويبحثون عن الأوراق والمستندات اللازمة لضمان التقديم بشكل صحيح.

وفي هذا السياق، ينشر موقع الموجز في التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن الأوراق المطلوبة للتقديم في قرعة الحج ، بالإضافة إلى خطوات التسجيل والشروط اللازمة لضمان التقديم بشكل صحيح والمشاركة في هذه الرحلة المقدسة.

قرعة الحج

الأوراق المطلوبة للتقديم فى قرعة الحج

يجب على المتقدمين لقرعة الحج 2025 في مصر تجهيز الأوراق التالية:

نموذج طلب الحج الورقي.

جواز السفر.

بطاقة الرقم القومي "السارية الصلاحية".

بيان بالحالة الصحية ونوع المرض "إن وجد".

رابط التسجيل في قرعة الحج

يمكن للراغبين في التقديم لحج 2025 التسجيل من خلال:

مراكز وأقسام الشرطة بكافة مديريات الأمن دون التقيد بمحل الإقامة.

الخدمة الصوتية على الرقم (02-2798300).

البوابة المصرية الموحدة للحج عبر الرابط: بوابة وزارة الداخلية للحج.

قرعة الحج

البيانات المطلوبة للتقديم فى قرعة الحج

الاسم كاملًا.

الرقم القومي.

رقم الهاتف المحمول.

رقم هاتف آخر لأحد الأقارب للتواصل في الحالات الضرورية.

إثبات الحالة الصحية بالتفصيل.

خطوات التسجيل في قرعة الحج عبر موقع وزارة الداخلية

الدخول على موقع وزارة الداخلية.

اختيار بوابة الحج.

اختيار تسجيل طلب حج القرعة.

قراءة التعليمات جيدًا.

الضغط على إقرار مقدم الطلب ثم الضغط على "التالي".

إدخال البيانات المطلوبة.

إدخال بيانات المرافقين (إن وجد).

تأكيد الطلب.

التسجيل بنجاح والانتظار لنتيجة القرعة.

قرعة الحج

طرق التسجيل في قرعة الحج

التقديم عبر أقسام الشرطة.

التقديم أونلاين عبر موقع وزارة الداخلية على بوابة الحج.

الاتصال بالخدمة الصوتية (27983000 – 02).

الفئات الممنوعة من الحج في قرعة

وفقًا لوزارة الداخلية، هناك 6 فئات ممنوعة من التقديم في قرعة الحج 2025 لضمان سلامتهم:

الأطفال دون سن 12 عامًا.

مرضى الفشل الكلوي والتليف الرئوي.

أصحاب الأمراض المعدية النشطة.

الأشخاص المصابون بالسمنة المفرطة المرضية.

مرضى القلب المتقدمون ومرضى التليف الكبدي والحوامل.

الأشخاص الذين يعانون من الأمراض النفسية الشديدة، ألزهايمر، ومرضى السرطان الذين يتلقون العلاج الكيماوي.

قرعة الحج

شروط قرعة الحج

التقديم في قرعة الحج يكون لمرة واحدة فقط لكل جهة (سياحة، قرعة، تضامن).

في حالة الفوز، لا يجوز التنازل عن فرصة الحج أو توريثها للغير إلا في حالة تنازل الأبناء لأحد الوالدين.

لا تقبل طلبات التنازل بعد انتهاء فترة سداد التكاليف.

يجوز التنازل النهائي عن فرصة الحج، ولا يمكن العدول عن التنازل.

لا يجوز للمشاركين طلب تفويجهم أو تسكينهم معًا إذا تقدم كل منهم بطلب منفرد.

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