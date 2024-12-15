حج الجمعيات الأهلية.. تستعد وزارة التضامن الاجتماعي لإجراء القرعة الإلكترونية العلنية لاختيار أعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء الفريضة لموسم حج 1446هـ - 2025م.

وخلال السطور التالية، الموجز يكشف موعد قرعة حج الجمعيات الأهلية لاختيار الفائزين بالتأشيرات.

موعد قرعة حج الجمعيات الأهلية لاختيار الفائزين بالتأشيرات

وتتم الوزارة إجراء موعد قرعة حج الجمعيات الأهلية لاختيار الفائزين بالتأشيرات، اعتبارًا من الغد الإثنين وذلك لإعلان الفائزين بالتأشيرات.

قرعة حج الجمعيات الأهلية

تيسير إجراءات الحج السياحي

وستجرى القرعة مركزياً على بوابة الحج الموحدة وذلك بحضور ممثلين عن كل محافظة، كما سيتم أيضاً إعلان النتائج النهائية للقرعة على الموقع الإلكتروني للوزارة والمؤسسة القومية لتيسير الحج وتنشر بالمديريات والإدارات الإجتماعية.

وكانت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن وجهت بتوفير أوجه الرعاية الكاملة لـ حجاج الجمعيات الأهلية طوال فترة إقامتهم بالمملكة العربية السعودية.

شروط التقديم على أداء فريضة الحج

وجدير بالذكر أيضاً أن وزارة التضامن الاجتماعي كانت قد وضعت عددًا من الشروط الواجب تواجدها في الراغب لأداء فريضة الحج لهذا الموسم وهي أن يكون أحد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الأهلية المسجل بعضويتها حين تقديم الطلب، ومسدد الإشتراك السنوي سواء كان عضوًا عاملًا أو منتسبًا، وأن تكون الجمعية أو المؤسسة مقيدة قبل تاريخ 30 يونيو 2024م، ولم يتم وقوع أي جزاءات على الجمعية أو المؤسسة وذلك نتيجة لمخالفات قانونية أو مالية ثبتت بحقها بحكم نهائي، كما لم يسبق للمتقدم الراغب في أداء الفريضة الحج من قبل طوال حياته، حيث سيتم بالفعل التحقق من الحجاج الفائزين فقط عقب إعلان نتيجة القرعة.

مرضى يمنعون من أداء مناسك الحج

وخصصت اللجنة العليا للحج برئاسة رئيس مجلس الوزراء 12 ألف تأشيرة يتم تنفيذهم من خلال المؤسسة القومية لتيسير الحج التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، كما من بين الشروط الواجب إتاحتها في المتقدم لأداء فريضة الحج كالتالي:

أن يكون مؤهل بالكامل لأداء المناسك، وأن يكون مصري الجنسية.

ويعتمد أثناء تحديد سن مقدم الطلب تاريخ 19 فبراير 2025م الموافق 20 شعبان 1446هـ، أي ألا يقل سن مقدم الطلب عن 25 عامًا، ويستثنى من ذلك المرافق لأحد الوالدين أن لا يقل عمره عن 18 عامًا.

ولا يشترط وجود محرم شرعي للسيدات دون 45 عامًا كما أنه أيضاً لن يسمح للفئات المرضية التالية التقدم بطلب لأداء مناسك الحج، حيث إنهم يعدو الأكثر عرضة لمخاطر العدوى، وذلك بناءً على تعليمات وزارة الصحة، وهم:

«مرضى الفشل الكلوي ممن يستلزم علاجهم غسيل كلوي، مرضى تليف الرئة، حالات السمنة المفرطة المرضية، الحالات المتقدمة من ذوي أمراض القلب - الأوعية الدموية - التليف الكبدي- الأورام»، وأيضاً السيدات الحوامل في الأشهر الأولى والأخيرة، الأمراض النفسية والزهايمر طبقًا للتقارير الطبية المعتمدة، وبالإضافة إلى الأمراض المعدية النشطة ذات الأثر على الصحة العامة في الحشود البشرية مثل " السل الرئوي المفتوح"».

ويمكن للمؤسسة القومية لتيسير الحج طلب إعادة الفحص الطبي للحجاج الفائزين بالقرعة بهدف التحقق من قدرتهم على أداء مناسك الحج وانطباق الشروط الصحية عليهم، وذلك داخل المستشفيات التي تحددها إدارة المؤسسة القومية لتسهيل الحج، ومن حق المؤسسة استبعاد الحالات التي يثبت عدم قدرتها الصحية على أداء المناسك.

قرعة حج الجمعيات الأهلية

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