شروط لضمان القبول في قرعة الحج السياحي عام 1446 هـ

قرعة الحج السياحي.. أعلنت وزارة السياحة والآثار عن الشروط اللازمة لضمان القبول في قرعة الحج السياحي عام 1446 هـ، حيث سيتم غلق باب التقديم لحجز برامج الحج السياحي يوم 20 ديسمبر الجاري، بعد أن تم فتحه في 20 نوفمبر الماضي.

ويأتي هذا في إطار تنظيم الوزارة لعملية الحج السياحي بشكل يتيح للمواطنين فرصة كافية للاستعداد للموسم، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.



شروط قرعة الحج السياحي عام 1446

أهم شروط قرعة الحج السياحي التي يجب أن يستوفيها المتقدمون تشمل أن يكون عمر مقدم الطلب 25 عامًا أو أكثر، حيث يتم تحديد العمر بناءً على تاريخ 19 فبراير 2025 (19 شعبان 1446 هـ)، أما بالنسبة للمرافقين فيجب أن يكون عمرهم 12 عامًا فما فوق، مع تقديم مستند يثبت صلة القرابة.

كما يشترط أن تكون صلاحية جواز السفر سارية لمدة عام على الأقل اعتبارًا من 19 فبراير 2025، إضافة إلى ضرورة تقديم شهادة تطعيم ضد فيروس كورونا ولقاح الإنفلونزا الموسمية المحدثة لموسم 2024/2025، خصوصًا لمن تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، من بين الشروط الأخرى، يجب أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية، كما سمحت الوزارة بسفر السيدات لأداء مناسك الحج بدءًا من سن 25 عامًا، دون الحاجة إلى محرم.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم إجراء القرعة العلنية الإلكترونية لاختيار الحجاج يوم 23 ديسمبر 2024، كما شددت على أنه سيتم استبعاد أي شخص يتقدم لحجز الحج من أكثر من جهة منظمة، أو كان قد أدى مناسك الحج في السنوات الخمس الماضية، من المتوقع أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تنظيم موسم الحج السياحي بالشكل الأمثل.



شروط تهدد باستبعاد المتقدمين بقرعة الحج السياحي

وتضمنت البنود التي حددتها وزارة السياحة والآثار والتي تؤدي إلى الاستبعاد من قرعة الحج السياحي كالتالي:

التقديم لأكثر من جهة من الجهات المنظمة للحج سواء كانت وزارة الداخلية المنظمة لحج الداخلية ووزارة التضامن الاجتماعى المنظمة لحج الجمعيات الأهلية ووزارة السياحة والآثار المنظمة للحج السياحي.

أداء مناسك الحج خلال آخر 5 سنوات.

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