كل ما تحتاج معرفته عن أسعار عمرة رمضان 2025 والإجراءات المطلوبة للتسجيل

أسعار عمرة رمضان 2025.. مع اقتراب شهر رمضان المبارك، بحث العديد من المواطنين عن أسعار عمرة رمضان 2025 عبر شركات السياحة المختلفة والإجراءات اللازمة للحجز, واستخراج جواز السفر، والأوراق المطلوبة, لضمان الحصول على تجربة دينية مميزة تجمع بين الراحة والطمأنينة.

موعد شهر رمضان 2025

أعلنت الحسابات الفلكية أن بداية شهر رمضان 2025 ستكون يوم السبت الموافق 1 مارس ويستمر لمدة 29 أو 30 يومًا, ويُنتظر التأكيد الرسمي عبر استطلاع دار الإفتاء المصرية لهلال رمضان يوم 29 شعبان 1446 هجريًا.

واستعدت شركات السياحة لتنظيم رحلات العمرة بتوقيتات متعددة تشمل الأيام التي تسبق الشهر الفضيل، بالإضافة إلى رحلات خلال العشر الأواخر، إذ يحرص المعتمرون على استغلال هذه الأيام الفضيلة في التقرب إلى الله وحضور الليالي الوترية المباركة.

أسعار عمرة رمضان 2025

تفاوتت أسعار عمرة رمضان بحسب الخدمات التي تقدمها شركات السياحة، ومستوى الإقامة قرب الحرم المكي, جاءت الأسعار كالتالي:

برامج اقتصادية: تبدأ من 36 ألف جنيه.

برامج متوسطة: تصل إلى 48 ألف جنيه.

برامج فاخرة: تصل إلى 59 ألف جنيه.

تضمنت هذه الأسعار التأشيرة، تذاكر الطيران، الإقامة في فنادق بمكة والمدينة، خدمات الانتقال، والإرشاد الديني.

كل ما تحتاج معرفته عن أسعار عمرة رمضان 2025

الأوراق المطلوبة لأداء عمرة رمضان 2025

أعلنت شركات السياحة عن المستندات اللازمة لأداء العمرة هذا العام، وتشمل:

جواز سفر ساري لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

شهادة طبية تؤكد خلو المتقدم من الأمراض المعدية.

صورتان شخصيتان.

تحليل مخدرات وشهادة تطعيمات.

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر

لضمان استخراج جواز السفر في الوقت المناسب، يتوجب توفير المستندات التالية:

كل ما تحتاج معرفته عن أسعار عمرة رمضان 2025

بطاقة الرقم القومي وصور شخصية بمواصفات محددة. مستند التجنيد أو الإعفاء للذكور. المؤهل الدراسي إن لم يكن مثبتًا في البطاقة. مستند إثبات الحالة الاجتماعية للإناث. سداد رسوم استخراج الجواز وفق القيمة المحددة.

نصائح لأداء عمرة رمضان 2025

حرصًا على ضمان رحلة روحانية سلسة، وينصح “الموجز” الراغبين في أداء العمرة بالتالي:

التسجيل المبكر لاختيار البرنامج المناسب. التأكد من اكتمال المستندات المطلوبة قبل السفر. الالتزام بالإرشادات الصحية والإجراءات الوقائية. الاعتماد على شركة سياحة معتمدة ومسجلة عبر بوابة الحج والعمرة المصرية.

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