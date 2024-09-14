7 أمور مستحبة في ليلة المولد النبوي الشريف.. تعرف عليها

المولد النبوي الشريف.. يحتفل المسلمون حول العالم، غدًا الأحد بذكرى المولد النبوي الشريف تعبيرًا عن حبهم وتقديرهم للنبي محمد ﷺ، ويبحث المسلمون حاليًا عن أمور مستحب فعلها في ليلة المولد النبوي الشريف، حيث أكدت دار الإفتاء المصرية أن الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم القربات وأفضل الأعمال،فهو تعبير صادق عن محبة المسلمين لنبيهم، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم تعتبر أصلًا من أصول الإيمان.

وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يُؤمِنُ أَحَدُكم حتى أَكُونَ أَحَبَّ إليه مِن والِدِه ووَلَدِه والنَّاسِ أَجمَعِينَ».

ويستعرض الموجز في هذه السطور أمور مستحب فعلها في ليلة المولد النبوي.

الاحتفال بالمولد النبوي

الاحتفال بالمولد النبوي

أوضح مجمع البحوث الإسلامية أن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف يُعد من الأمور المستحبة إذا تمت وفقًا للضوابط الشرعية، وهي أن يكون الاحتفال مُتّسمًا بأفعال الخير والطاعات مثل الصيام، الصلاة، قراءة القرآن، والتوسعة على الأهل، وأكد المجمع أن محبة النبي ﷺ يجب أن تتجلى في اتباع سنته وتطبيق تعاليمه في الحياة اليومية.

حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

قال مجمع البحوث الإسلامية إن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف جائز شرعًا إذا كان يهدف إلى إحياء ذكرى النبي ﷺ وأفعاله، ويترافق مع أعمال صالحة تُرضي الله تعالى.

وقد استدل العلماء بجواز هذه الأعمال من السنة النبوية نفسها، حيث كان النبي ﷺ يُكثر من الأعمال الصالحة في مواطن النعمة، مثل صيامه ليوم الاثنين، وهو اليوم الذي وُلد فيه، كما جاء في حديث صحيح مسلم: «ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ».

الطريقة الصحيحة للاحتفال بالمولد النبوي

أشار المجمع إلى أن الطريقة الصحيحة للاحتفال بالمولد النبوي هي اتباع سنته ﷺ في الأعمال الصالحة كالصوم، والعبادة، والتقرب إلى الله بالأعمال النافعة. ومن الأمثلة الواضحة على ذلك ما ورد عن النبي ﷺ في حديث صوم عاشوراء، حينما صام شكرًا لله على نجاة سيدنا موسى عليه السلام، حيث قال النبي ﷺ: «أنا أولى بموسى منهم» (صحيح البخاري).

المسجد النبوي الشريف

أمور مستحبة في ذكرى المولد النبوي

ومن بين الأمورالمستحبة في المولد النبوي وتبدأ في ليلة مولده هو الإلتزام بسنته في الآتي:

الصلاة: الإلتزام بالفرائض الخمس والإكثار من النوافل ومنها قيام الليل. الصلاة على النبي: يُستحب الإكثار من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال الله تعالى في كتابه الكريم: {إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ} (الأحزاب: 56). الصيام: فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يوم الإثنين، ولما سُئل عن ذلك قال: «ذاك يوم ولدت فيه» لذلك يستحب تبيت النية لصيام غدًا الأحد بمناسبة المولد النبوي لكسب أجر النية. التعريف بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم: حيث يُستحب عقد الدروس والمحاضرات التي تسلط الضوء على حياة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته العطرة. اجتماع الناس لتلاوة القرآن والأحاديث: وهو من الأعمال التي تنشر روحانية هذا اليوم وتزيد من الأجر والثواب. صلة الأرحام وإطعام الفقراء: وذلك من خلال تقديم الهدايا وإطعام المساكين، وهو عمل يتماشى مع روح الإسلام وتعاليم النبي صلى الله عليه وسلم. إظهار الفرح والاستبشار: إظهار الفرح بمولده الشريف يعد من السنن المحببة، إذ يعكس حب المسلمين لنبيهم وامتنانهم لرسالته.

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