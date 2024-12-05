لبيك اللهم لبيك.. تطبيقات هامة تسهل الاستعلام عن تأشيرة العمرة

تأشيرة العمرة.. تعمل المملكة العربية السعودية بشكل مستمر على تسهيل إجراءات العمرة وزيارة بيت الله الحرام من خلال إطلاق منصات إلكترونية مبتكرة، من أبرزها منصة "نسك" وتطبيق "إيزي عمرة"، وتهدف هذه المنصات إلى تحسين تجربة المعتمرين والزوار، إيمانًا بدور المملكة الأساسي في خدمة ضيوف الرحمن وتيسير مناسكهم.

أهمية منصة نسك في تسهيل العمرة

وتعد منصة "نسك" واحدة من أهم المبادرات السعودية التي ساهمت في تحسين وتنظيم عملية قدوم المعتمرين إلى المملكة، وتوفر المنصة خدمات متعددة تسهل إجراءات السفر والحصول على التأشيرات، مما يجعل تجربة العمرة أكثر يسرًا وأقل تعقيدًا.

كيفية الاستعلام عن تأشيرة العمرة عبر منصة إنجاز

وفرت وزارة الخارجية السعودية خطوات ميسرة للاستعلام عن تأشيرة العمرة إلكترونيًا عبر منصة "إنجاز"، ويمكن اتباع الخطوات التالية:

1. الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة "إنجاز" أو موقع وزارة الخارجية السعودية.



2. اختيار الجنسية وإدخال رقم جواز السفر ونوع التأشيرة وجهة القدوم.



3. الضغط على خيار "المعتمرين" من القائمة الرئيسية.



4. إدخال الكود المرئي في المكان المخصص.



5. الضغط على زر "الاستعلام"، حيث ستظهر جميع التفاصيل المتعلقة بالتأشيرة.

تأشيرة العمرة

الاستعلام عن تأشيرة العمرة باستخدام رقم الإقامة

لمن يرغب بالاستعلام عن تأشيرة العمرة باستخدام رقم الإقامة، يمكن اتباع الخطوات التالية:

1. الدخول إلى موقع منصة "إنجاز".



2. اختيار نوع الاستعلام وإدخال رقم الطلب الخاص بالتأشيرة.



3. إدخال الرمز الظاهر على الشاشة بطريقة صحيحة.



4. الضغط على خانة "الاستعلام" لعرض كافة التفاصيل المرتبطة بالتأشيرة.

شروط الحصول على تأشيرة العمرة

لضمان حصول المعتمرين على تأشيرة العمرة بسهولة، حددت المملكة العربية السعودية مجموعة من الشروط:

صلاحية جواز السفر يجب أن تكون لمدة لا تقل عن ستة أشهر.

تقديم طلب التأشيرة عبر موقع وزارة الخارجية أو المنصات المخصصة.

إدخال البيانات المطلوبة بدقة وصحة.

ضرورة وجود صفحتين فارغتين على الأقل في جواز السفر.



دور المملكة في تحسين تجربة العمرة

تسعى المملكة العربية السعودية باستمرار إلى تطوير خدماتها المقدمة لضيوف الرحمن من خلال تبني التكنولوجيا الحديثة، ويعد تطبيق "نسك" و"إيزي عمرة" مثالين بارزين على الجهود المبذولة لتحسين تجربة العمرة، مما يبرز ريادة المملكة في تقديم خدمات ذات مستوى عالمي للحجاج والمعتمرين.

تتيح هذه المنصات للمعتمرين إتمام الإجراءات بسهولة ويسر، مما يضمن لهم رحلة روحانية مميزة ومريحة.

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