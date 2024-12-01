هل يجوز عمل عمره للمتوفي وما هي شروطها ومشروعيتها؟.. إليك الإجابة

يتزايد البحث حول شروط العمرة للميت، وهل هل تجوز العمرة لغير الأقارب، وهل يجوز عمل عمرة لشخص متوفي، وماهي شروطها .

هل تجوز العمرة عن المتوفي؟

خلال السطور المقبلة يستعرض “الموجز”، الإجابة على هذه الأسئلة السابقة فتعد العمرة من العبادات التى يقوم بها عدد من المسلمين نيابة عن الأموات والأحياء، طمعا في تكفير الذنوب والثواب العظيم، فقد قال الله تعالى: (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ)، وقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: “العمرةُ إلى العمرةِ كفَّارَةٌ لمَا بينَهمَا، والحجُّ المبرورُ ليسَ لهُ جزاءٌ إلا الجنَّةُ”.

العمرة للميت

ما هي شروط العمرة للميت؟

يجب عن من يريد أن يؤدى العمرة للميت أن يكون قد أدى العمرة لنفسه أولًا، ولا فرق بين إن أداها لمرة واحدة قبل ذلك أو عدة مرات، وفي حال إذا لم يكن قد اعتمر من قبل فيجوز له أن يعتمر عن نفسه أولًا، ثمّ يؤدّي العمرة عن غيره في نفس الرحلة.



ويجوز لمن يؤدي العمرة عن الميت أن يأخذ من أولاد المتوفي مبلغًا من المال يكفيه لقضاء الحاجات الأساسية أثناء السفر والعمرة، ولا يجوز له أخذ أكثر من ذلك عامدًا بها التجارة والربح.

شروط عمل العمرة للميت

هل تجوز العمرة لغير الأقارب ؟

قال الدكتور محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز أداء مناسك العمرة عن الشخص المتوفى، سواء كان من الأقارب أم لا، ويجوز أيضًا أداؤها عن الأحياء ولكن بشرط.

اداء العمرة





وأضاف "عبد السميع" خلال فيديو عبر صفحة دار الإفتاء المصرية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه إذا كان هناك أحد الأقرباء سواء أب أو أم أو عم أو من أهل الزوجة أو الزوج أو الأصدقاء وما زال على قيد الحياة، لكن المرض أنهكه، فلا يستطيع أداء مناسك العمرة بنفسه، فحينئذ يجوز أداء العمرة عنه.



هل يجوز عمل عمرة لشخصين متوفيين؟

كما قال الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من يريد أن يؤدى العمرة عن غيره فله أن يؤديها عن نفسه أولًا ثم بعد ذلك يؤديها عمن يشاء من الأحياء والأموات نفلًا ولا ينقص ذلك من أجره شيئًا.

وأضاف عبدالسميع، فى إجابته عن سؤال: هل أهب ثواب العمرة لأكثر من شخص؟، أنه يجوز لك أن تعتمر عن نفسك أولًا وتهدي ثوابها لمن تشاء من أقاربك مهما كان عددهم، فيصل لكل واحد منهم أجر عمرة كاملة ويبقى لك أجرك.

وأشار إلى أنه لا يجوز أن تنوي العمرة عن أكثر من واحد، فإهداء الثواب شيء، وأن تكون العمرة عن أكثر من واحد شيء آخر، قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز تكرارُ العُمرةِ أكثر مِن مَرةٍ مُطلَقًا، بل الإكثار منها مُستحبٌّ مُطلَقًا، وهو مذهب جماهير علماء المسلمين سلفًا وخلفًا، وهو قول الحنفية والشافعية، وقول جماعةٍ مِن المالكية.

وأضافت الإفتاء فى إجابتها عن سؤال: سافر إلى السعودية لأداء عُمرةٍ عن أبي ثم أمي ثم زوجتي، بالإحرام كُلَّ مَرَّةٍ مِن التنعيم فاختلفت الآراء بين الرفض وبين التأييد، برجاء الإفادة عمَّا يُتَّبَعُ لِتَكُونَ العُمرةُ مقبولةً؟.

ما هي مشروعية العمرة للميت؟



قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز شرعا لأى شخص مسلم بالغ عاقل أدى العمرة عن نفسه أولا، أن يعتمر عن أى شخص متوفي يعرفه أو لا يعرفه فيقول لبيك اللهم بعمرة عن فلان أو فلانة.

وأضاف أن الله يعلم النوايا من الداخل ويعلم مقاصد النفوس وغاياته، وثواب العمرة يذهب للشخص المتوفي، وقبوله من عدمه بيد الله وكذلك أمر علمها بأن أهلها لهم يد في أداء العمرة يعلمه الله.

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