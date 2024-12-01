بخطوات ميّسرة.. طريقة الإستعلام عن باركود العمرة لعام 2024

يعد الاستعلام عن باركود العمرة خطوة أساسية تضمن سلامة وأمن إجراءات السفر للمعتمرين، وسط اهتمام المواطنون الذين ينوون أداء العمرة تزامنا مع بدء الموسم، والباركود وسيلة حديثة تسهّل على الأفراد والشركات متابعة طلبات العمرة، والتحقق من صحتها عبر تطبيق "نُسك"، فضلا عن توفيرها راحة كبيرة للمعتمرين الراغبين في زيارة بيت الله الحرام، من خلال ضمان الشفافية وسرعة إتمام الإجراءات المطلوبة، وهو ما يعكس التقدم الكبير في الخدمات الرقمية المقدمة للحجاج والمعتمرين من قبل المملكة العربية السعودية، ويستعرض الموجز تفاصيل اكثر.

الاستعلام عن باركود العمرة

وأتاحت وزارة الخارجية السعودية الفرصة للمعتمرين، للاستعلام عن باركود العمرة عبر خطوات بسيطة وميَسرة، وذلك باستخدام رقم جواز السفر أو من خلال طلب على موقع الخارجية السعودية باتباع الخطوات التالية:

فتح الموقع الرسمي الخاصة بمنصة «إنجاز» وموقع وزارة الخارجية السعودية من هنــــــــــــا.

تحديد الدولة التي تنتمي إليها ورقم جواز السفر الخاص بالمعتمر ونوع التأشيرة وجهة القدوم.

الضغط على اختيار المعتمرين من القائمة الرئيسية.

كتابة الكود المرئي في المكان المخصص للمعتمر.

الضغط على خانة الاستعلام.

الاستعلام عن تأشيرة العمرة برقم الإقامة، كما يلي:

فتح موقع منصة إنجاز من هنـــــــــــــا.

اختيار نوع الاستعلام ثم إضافة رقم الطلب الذي تم الاستعلام عنه.

نقل الرمز الموجود بطريقة صحيحة من على الشاشة، ثم الضغط على خانة الاستعلام.

ستظهر كل البيانات التي يريد المعتمر الاستعلام عنها.

شروط الحصول على تأشيرة عمرة في المملكة العربية السعودية:

ولكي يحصل المعتمرين الراغبين في زيارة بيت الله الحرام، على تأشيرة العمرة في المملكة العربية السعودية، لابد من توافر عدة شروط نستعرضها على النحو التالي:

أن يكون جواز السفر صالحًا لمدة لا تقل عن ستة أشهر للمتقدم لدخول المملكة.

يمكن للأشخاص الراغبين في الحصول على التأشيرة لدخول أراضي المملكة عبر موقع وزارة الخارجية.

لابد أن يتقدم المعتمر بجميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح لدخول الأراضي السعودية.

ضرورة أن يتضمن جواز السفر صفحتين فارغتين على الأقل.

دفع جميع الرسوم المطلوبة للحصول على التأشيرة.

تصوير جميع الأختام الموجودة في جواز السفر والتأشيرات أيضًا.

وتعد تأشيرة العمرة الإلكترونية، تجربة متكاملة تتيح للمعتمرين حرية اختيار السكن ووسائل النقل المناسبة، إلى جانب توفير خرائط تفاعلية متعددة اللغات ومعلومات ثقافية وتراثية قيّمة، وذلك من خلال هذه التأشيرة، والتي تُمكّن المعتمر استكشاف مكة المكرمة والمدينة المنورة بسهولة، ما يجعل الرحلة أكثر راحة وغنىً بالتجارب الروحانية والثقافية.

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