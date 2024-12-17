بوابة الحج المصرية للاستعلام عن نتيجة حج الجمعيات.. التفاصيل كاملة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن إتاحة نتائج قرعة حج الجمعيات الأهلية لعام 2025 عبر نتيجة حج الجمعيات الموحدة، مما يتيح للمواطنين الاطلاع على نتائجهم بسهولة ويسر، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

بوابة الحج المصرية للاستعلام عن نتيجة حج الجمعيات

كما يمكن للمواطنين الاستعلام عن نتيجة حج الجمعيات من خلال الرابط الرسمي للبوابة، من خلال الضغط هنا.

حج الجمعيات

خطوات الاستعلام عن نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية 2025

1- اولا عليك الدخول على بوابة الحج المصرية الموحدة، من هنا.

2- بعد ذلك قم بإدخال الرقم القومي.

3- إدخال كود التحقق الظاهر على الموقع.

4- ومن ثم اضغط على البحث لتظهر نتيجة القرعة.

وتشمل القرعة أسماء المقبولين من مختلف المحافظات، حيث تم اختيارهم وفقًا للمعايير والشروط التي وضعتها الوزارة لضمان الشفافية والنزاهة في العملية، كما أشار المسؤولون إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات على المتقدمين، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بمواعيد الحجز لاحقًا.

وأوضحت الوزارة الخطوات التي يجب اتباعها للاستعلام عن النتيجة، حيث يتعين على المتقدمين الدخول إلى بوابة الحج المصرية الموحدة، إدخال الرقم القومي، ثم إدخال كود التحقق الظاهر على الموقع، وأخيرًا الضغط على زر "البحث" لظهور نتيجة القرعة.

أما عن شروط التقديم، فإن الوزارة أكدت على ضرورة أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وألا يقل عمره عن 25 عامًا حسب تاريخ 19 فبراير 2025، يُستثنى من هذا الشرط المرافق لأحد الوالدين الذي لا يقل عمره عن 18 عامًا، كما لا يشترط وجود محرم شرعي للسيدات دون 45 عامًا.

من جهة أخرى، أشارت الوزارة إلى أن هذه القرعة تأتي في إطار سعيها المستمر لتقديم خدمات متميزة تساهم في تسهيل الإجراءات على المواطنين.



الفئات الممنوعة من حج الجمعيات الأهلية

لن يسمح لفئات مرضية معينة التقدم بطلب لأداء مناسك الحج، نظرًا لكونهم الأكثر عرضة لمخاطر العدوى، وفقًا لتعليمات وزارة الصحة المصرية، وهم:

- مرضى الفشل الكلوي ممن يتطلب علاجهم غسيل كلوي.

- مرضى تليف الرئة، حالات السمنة المفرطة المرضية.

- الحالات المتقدمة من ذوي أمراض القلب والأوعية الدموية والتليف الكبدي والأورام.

- الحوامل.

- الأمراض النفسية والزهايمر طبقًا للتقارير الطبية المعتمدة.

- أصحاب الأمراض المعدية النشطة ذات الأثر على الصحة العامة في الحشود البشرية.

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